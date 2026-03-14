Expoziție unică la Cazinoul din Constanța. „EA: Regina și Marea”, despre legătura suveranei cu litoralul

Cazinoul din Constanța devine, în această perioadă, gazda unei expoziții speciale dedicate uneia dintre cele mai iubite figuri ale istoriei României. Începând cu data de 13 martie, vizitatorii pot descoperi în Sala Oglinzilor proiectul expozițional „EA: Regina și Marea”, un eveniment care aduce în prim-plan obiecte personale, lucrări de artă și piese de design asociate Reginei Maria. Expoziția oferă publicului o incursiune în universul personal al suveranei, punând accent pe legătura profundă pe care aceasta a avut-o cu Marea Neagră și cu litoralul românesc.

Evenimentul este organizat într-un spațiu simbolic, chiar în interiorul emblematicului Cazino din Constanța, un loc încărcat de istorie și de memorie culturală. Publicul va avea ocazia să admire exponatele până pe 20 septembrie, într-un concept care îmbină arta, istoria și designul într-un dialog dedicat personalității regale. Expoziția marchează și împlinirea a 100 de ani de la construirea reședinței regale de la Mamaia, un moment important în povestea relației dintre Regina Maria și litoralul românesc.

Regina Maria nu a privit pictura doar ca pe o ocupație specifică aristocrației, ci ca pe o formă autentică de expresie artistică. În expoziție sunt prezentate informații despre această latură a personalității sale, evidențiind faptul că principesa a cultivat pictura ca pe un talent natural.

Panourile explicative din sală arată că dragostea pentru artă a fost moștenită de la mama sa, iar inspirația principală a Reginei Maria a fost reprezentată de natură și de flori. Majoritatea lucrărilor realizate de ea surprind motive florale delicate, pictate în culori diluate care creează o atmosferă catifelată și plină de sensibilitate.

În cadrul expoziției pot fi admirate patru acuarele pe hârtie semnate de suverană, reprezentând iriși, maci, lalele și alte flori. Aceste lucrări provin din colecții private și sunt expuse pentru prima dată în acest context.

Alături de creațiile reginei se află și lucrări realizate de artiști care au surprins chipul sau personalitatea acesteia. Printre ele se numără „Portretul Principesei Maria”, un pastel pe carton semnat de Tini Rupprecht, aflat în colecția Muzeului Național Peleș. De asemenea, vizitatorii pot vedea și tabloul „Regina Maria”, realizat de pictorul Ipolit Strâmbu, un ulei pe carton provenit din colecția artistului Paul Surugiu, cunoscut publicului sub numele de Fuego.

Expoziția nu se limitează la lucrări de artă sau obiecte personale, ci include și piese de design realizate după ideile Reginei Maria. În centrul Sălii Oglinzilor se află unul dintre cele mai spectaculoase obiecte expuse: un jilț din lemn de tei, cunoscut sub numele de Lily Chair.

Acest scaun a fost pictat manual și este decorat cu unul dintre simbolurile florale preferate de regină, crinul. Piesa a fost realizată la Școala de Arte și Meserii din Sinaia, după un desen creat chiar de principesa Maria, demonstrând interesul suveranei pentru estetica obiectelor din jurul său.

Printre obiectele de design expuse se regăsește și un suport pentru corespondență cu o formă sculpturală elegantă, decorat cu motive florale și însoțit de o amplă inscripție poetică în limba engleză. Un alt obiect care atrage atenția vizitatorilor este un vas-suport pentru umbrele realizat din aramă, piesă care completează imaginea rafinamentului specific epocii.

Aceste obiecte reflectă gustul artistic al Reginei Maria și dorința sa de a transforma elementele cotidiene în obiecte estetice, integrate într-un univers vizual armonios.

Printre cele mai valoroase exponate ale expoziției se numără bijuteriile și obiectele personale care au aparținut Reginei Maria. Aceste piese provin în mare parte din colecțiile Muzeului Național Peleș și din colecții private, oferind o imagine intimă asupra vieții suveranei.

Vizitatorii pot vedea verigheta din argint a reginei, gravată cu inscripția „Ferdinand 1917”, realizată pentru a marca împlinirea a 25 de ani de căsătorie cu regele Ferdinand. Alături de aceasta este expusă o brățară delicată realizată din chihlimbar și argint, precum și un ceas de buzunar din aur decorat cu diamante și rubine, pe care este gravată monograma suveranei.

Expoziția mai include și alte obiecte rare, precum două cupe din argint dăruite de Regina Maria lui Waldorf Astor, al doilea viconte Astor, în anul 1902, cu ocazia încoronării regelui Edward al VII-lea. Acestea sunt prezentate în cutia originală, adăugând o dimensiune istorică aparte expoziției.

De asemenea, publicul poate admira un brâu cu paftale din argint care i-a aparținut reginei și o tabacheră din argint semnată de principesa Maria, toate provenind din colecții private.

Pentru Regina Maria, Marea Neagră a reprezentat mai mult decât un simplu loc de vacanță. De-a lungul vieții, litoralul a devenit pentru ea un spațiu de liniște și reflecție, un refugiu unde se retrăgea departe de rigorile vieții de la Curte.

Unul dintre locurile sale preferate a fost reședința de la Balcic, construită între anii 1925 și 1930. Amplasată pe malul sudic al Mării Negre, în Cadrilaterul de atunci, această reședință îmbina elemente orientale cu arhitectura locală și reflecta gustul eclectic al suveranei.

La Balcic, Regina Maria își petrecea verile înconjurată de grădini spectaculoase și de peisajul mării. Aici scria, medita și primea oaspeți apropiați, într-un cadru care îi oferea libertatea și liniștea de care avea nevoie.

Unele dintre cele mai cunoscute fotografii cu Regina Maria sunt realizate chiar la Balcic, în anii 1920, când suverana apărea adesea pe malul mării sau în grădinile palatului. Aceste imagini, păstrate în colecția Muzeului Național Peleș, completează povestea legăturii speciale dintre regină și mare.

Înainte de construirea reședinței de la Balcic, Regina Maria obișnuia să își petreacă timpul la Cara Dalga, un așezământ regal aflat pe litoral. Ulterior, aceasta a decis să ofere locul Principesei Elena, nora sa și mama viitorului Rege Mihai.

Vila de la Mamaia, construită după planurile arhitectului Mario Stoppa chiar pe faleza plajei, a rămas până astăzi una dintre clădirile simbolice ale litoralului românesc. Prezența acesteia amintește de perioada în care familia regală își petrecea verile la mare și contribuia la dezvoltarea imaginii elegante a stațiunilor de pe litoral.

Aceste locuri au devenit, de-a lungul timpului, parte din patrimoniul cultural al României și reprezintă astăzi repere importante pentru istoria regatului și a litoralului românesc.