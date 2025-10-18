Fuego, invadat de hainele de scenă! A transformat piscina în dressing uriaș  

Se știe deja că Fuego are o colecție impresionantă de ținute de scenă, dar acum a dezvăluit și unde le ține. Problema este că nu mai are loc de ele, astfel că a fost nevoit să devină creativ.

Fuego, pe numele real Paul Surugiu, este cunoscut pentru aparițiile sale spectaculoase, pline de culoare și rafinament. De-a lungul carierei, artistul a adunat o impresionantă colecție de peste 500 de ținute de scenă, fiecare cu o poveste și o amintire aparte. Artistul a mărturisit că visează ca, la vârsta de 70 de ani, să deschidă o expoziție dedicată tuturor acestor creații vestimentare, o retrospectivă vizuală a carierei sale.

Fuego a transformat piscina în dressing pentru haine

Fuego a vorbit mai pe larg despre cum reușește să gestioneze această colecție uriașă și despre spațiul special pe care l-a creat în propria locuință.

„Da, s-au strâns multe haine de scenă în toți acești ani, unele mai interesante, altele mai puțin. Cert este că am păstrat tot și, după cum am mai spus, am transformat, acum vreo 10 ani, piscina interioară într-un dressing mai mare, în care am făcut dulapuri suprapuse și am așezat aceste haine”, a povestit artistul într-un interviu acordat publicației Rețete și Vedete.

Cu toate acestea, chiar și spațiul improvizat s-a dovedit insuficient. „Sigur că s-a dovedit a fi neîncăpător în cele din urmă, dar am mai pus niște standuri, am mai băgat prin alte dulapuri și uite așa am o parte din casă plină cu o mulțime de sacouri, costume”, a adăugat Fuego.

Artistul nu se îndură să arunce vestimentația strânsă în întreaga sa carieră

Fuego recunoaște că, deși unele haine nu vor mai fi purtate niciodată, nu se îndură să se despartă de ele. Fiecare sacou sau costum poartă energia unui concert, a unei perioade, a unei trăiri.

„Pe unele poate că le voi mai purta, pe altele niciodată, dar nu mă îndur să le dau și totodată, vreau din suflet ca la un moment dat să le pot strânge pe toate la un loc, alături de toate premiile, de materialele mele, de distincții, de tot ce am acumulat și de colecția de tablouri”, a declarat artistul.

Moștenirea lui Paul Surugiu de care se va bucura publicul său

În prezent, cântărețul caută un spațiu potrivit pentru viitoarea expoziție, dar spune că este dificil de găsit sau foarte costisitor.

Spațiul lui de acasă este, însă, locul în care își regăsește liniștea, își încarcă bateriile după turneele prin țară sau în străinătate.

„Mai multe de două săptămâni maximum nu sunt plecat de acasă. Chiar și în turnee, mai plec noaptea dintr-un oraș apropiat să ajung acasă, să văd ce face câinele, să ud florile, să văd de centrală etc. Chiar dacă sunt persoane care au grijă, tot mă gândesc să fie totul în ordine. Acasă este acolo unde îmi sunt oamenii dragi și unde știu că sunt iubit!

Am o existență plină, una în care mi-e bine și în care n-am timp mult să îmi trag sufletul, pentru că așa vreau și pentru că intru mereu într-o nouă provocare. Parcă sunt setat să merg dintr-un proiect în altul și îmi face plăcere să știu că las ceva în urma mea, fie că sunt cântece, concerte mari sau mai mici, emisiuni, tablouri, scrieri, chiar și bucuria pe care o las după ce cânt la evenimente private, face parte tot din ”moștenirea mea”! Acesta este visul și țelul meu pentru mai departe și nu mă las până nu îl îndeplinesc!”, a conchis Fuego.

Interviul integral cu Fuego, în care vorbește despre cele mai mari frici ale sale, pierderea tatălui, fake news-urile care l-au făcut să râdă, dar și să sufere, și despre singurătatea din spatele reflectoarelor poate fi citit aici .