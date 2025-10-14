Revine o nouă emisiune. Telespectatorii vor avea parte de surprize

Emisiunea „Drag de România mea!”, prezentată de Paul Surugiu Fuego, intră în sezonul 15. Noul sezon debutează sâmbătă, 18 octombrie, de la ora 20.00, și continuă duminică, de la 15.00, pe TVR 2. Show-ul promite momente de divertisment de calitate, cu decență și eleganță, așa cum publicul s-a obișnuit în ultimii șapte ani.

Sezonul vine cu numeroase premiere și elemente noi: invitați speciali, provocări inedite, schimbări vizuale și momente artistice neașteptate. Noutatea sezonului este prezența constantă în studio și în culise a artistului basarabean Gabriel Nebunu, cunoscut pentru energia sa debordantă și influența sa în mediul online. Nebunu îi va da bătăi de cap lui Fuego, aducând umor și un strop de… nebunie în platou.

Pe parcursul sezonului, telespectatorii vor avea ocazia să descopere secrete ale vedetelor și momente artistice unice. Show-ul va aduce pe scenă artiști cu experiență de peste 50 de ani, dar și tineri talentați care își fac debutul în fața publicului.

Printre invitați se numără Andreea Marin, Magda Catone, Anastasia Lazariuc, Monica Anghel, Veta Biriș, Steliana Sima, Gheorghe Gheorghiu, Angela Rusu, Paula Hriscu, Eugen Cristea, Vasile Muraru și Valentina Fătu, dar și artiști din Republica Moldova, precum Gina Pătrașcu sau Natalia Barbu, reprezentantă a Moldovei la Eurovision.

Prima gală a sezonului va include duete surpriză, provocări, amintiri și șlagăre românești de neuitat. Spectatorii vor urmări și momente artistice aduse de Ansamblul „Izvorașul” din Drobeta Turnu Severin, condus de Emilia Dorobanțu, precum și momente coregrafice ale trupei Supermarket sub conducerea lui Florin Mariș.

Sezonul 15 va celebra, de asemenea, trupa Holograf, care va povesti despre cariera lor de peste 40 de ani și va interpreta hituri din repertoriul clasic. Desigur, nu vor lipsi nici cântecele interpretate de Fuego însuși.

Fuego promite un sezon divers și captivant. El spune că telespectatorii vor vedea oameni talentați și care chiar au ceva de spus.

„Va fi un sezon captivant, divers, cu treceri prin mai multe capitole, cu eleganță și cu un pic de nebunie. Emisiunea ‘Drag de România mea!’ este decentă, este un produs demn de locul în care se difuzează, este cu zvâc, cu muzică frumoasă, de calitate, cu diversitate și cu oameni care au ceva de spus. Am creat un loc în care artiștii, de fiecare dată când vin, se simt bine, se simt respectați, se simt ca odinioară.”

Gazda emisiunii subliniază că show-ul îmbină tradiția cu elemente moderne, fără a impune false valori: „Nu suntem moderni cu orice preț și nu vrem să impunem false valori! Lumea alege într-un final, iar sunt onorat că pot fi gazda unui show atât de luminos, cu atenție la punct și virgulă, cu părți bune și mai puțin bune, desigur!”

Publicul poate urmări emisiunea sâmbătă seara, de la ora 20.00, și duminică, de la ora 15.00, pe TVR 2, iar sâmbăta seara de la 21.00, și la TVR Moldova.