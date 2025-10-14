O nouă emisiune la Pro Tv. Multe vedete vor participa

Pro TV se pregătește să lanseze un nou format de divertisment care promite să devină unul dintre cele mai spectaculoase reality show-uri din grila de toamnă. Producția se numește „Desafio” și va fi prezentată de Daniel Pavel, realizatorul cunoscut publicului pentru proiectele sale de succes.

Emisiunea va combina elemente din mai multe formate internaționale de mare audiență, fiind descrisă ca o fuziune între „Asia Express”, „Big Brother”, „Survivor” și „Insula Iubirii”. Scopul este unul clar: diversitate, suspans și spectacol în fiecare ediție.

Filmările sunt programate să se desfășoare între 7 noiembrie și 21 decembrie, în Thailanda, acolo unde concurenții vor fi împărțiți în trei echipe și vor locui în spații cu condiții complet diferite.

Participanții vor trece prin trei lumi distincte: una lipsită de resurse, una de nivel mediu și una de lux. În funcție de performanțele lor în probe, aceștia vor fi mutați de la o zonă la alta – de la supraviețuire la confort total sau invers, în funcție de clasament.

Premiul pus în joc este consistent: 150.000 de euro, la care se adaugă un onorariu săptămânal. Surse din producție susțin că fiecare concurent va primi aproximativ 500 de euro pe săptămână, astfel că marele câștigător ar putea pleca acasă cu o sumă totală de peste 153.000 de euro.

După selecții, probe psihologice și verificări medicale, câteva nume cunoscute ar fi deja aproape confirmate pentru participare. Printre acestea se numără OG Eastbull, Neveu, fosta iubită a lui Lino Golden, Delia, și, posibil, Babasha.

OG Eastbull, cunoscut rapper româno-italian, ar fi printre primele vedete care și-au dat acordul pentru participare. Artistul, în vârstă de 34 de ani, este tată de băiat, membru al trupelor BPR SQVAD și Golani, și deține un disc de platină pentru vânzările obținute în Italia cu piesa „Bella giornata”. Nu este străin de competițiile extreme – a urcat chiar și în ringul RXF, unde l-a învins pe Jon Băiat Bun.

Un alt nume de pe listă este Neveu, luptător RXF și influencer cu sute de mii de urmăritori. Cunoscut pentru stilul său provocator și pentru aparițiile sale online controversate, sportivul ar fi acceptat provocarea Pro Tv de a schimba cușca MMA-ului pe camerele de filmat.

Printre concurente s-ar afla și fosta parteneră a lui Lino Golden, care a devenit cunoscută după un divorț mediatizat și după apariția în show-ul „Power Couple”.

În prezent, tânăra este într-o relație cu medicul estetician Dr. Auday și pare hotărâtă să revină în atenția publicului prin participarea la „Desafio”. Sursele spun că aceasta „a dat din coate” la casting și se visează una dintre marile protagoniste ale noului format.

Pe lista preliminară s-ar afla și manelistul Babasha, însă sursele din producție susțin că, deocamdată, artistul nu a semnat contractul. Situația este similară în cazul luptătorului Mirel Drăgan, care ar fi primit propunerea, dar nu a luat încă o decizie finală.

Având în vedere mizele ridicate și nivelul de expunere al show-ului, nu este exclus ca producătorii să vină cu oferte mai tentante pentru a-i convinge pe cei doi să se alăture distribuției.

„Desafio” este văzut drept una dintre cele mai ambițioase producții ale PRO TV din ultimii ani. Show-ul mizează pe diversitate, conflicte, alianțe și situații-limită, iar echipa de producție speră la audiențe record.

Concurenții vor fi filmați 24 de ore din 24, vor avea parte de probe fizice și psihologice dure și vor fi nevoiți să se adapteze la condiții extreme. Până la lansarea oficială, șefii postului și echipa de producție păstrează misterul în jurul formatului, dar un lucru e sigur: Pro Tv pariază pe „Desafio” ca pe unul dintre proiectele sale-fanion din finalul anului, potrivit Cancan.