Moment tensionat la Asia Express. O concurentă, față în față cu fostul iubit

Sezonul actual de la Asia Express, Antena 1, aduce o surpriză care a luat prin surprindere atât concurenții, cât și telespectatorii. În etapa a șasea a competiției, difuzată recent în promo-urile Antena 1, Cătălin Bordea și Nelu Cortea, câștigătorii sezonului trecut, își fac apariția în Filipine.

Conform imaginilor difuzate, cei doi nu s-au limitat la o simplă vizită: au participat activ la misiuni, alături de echipele concurente, aducând energie și umor în competiție. Totuși, cea mai surprinsă de revenirea lor este Olga Barcari, care a avut un moment de șoc atunci când l-a zărit pe fostul său iubit, Cătălin Bordea.

Imediat ce l-a văzut pe Bordea, Olga și-a întors rapid capul, vizibil rușinată, și s-a uitat către colega sa, Karmen, încercând să gestioneze emoțiile. Cei doi au avut o relație în trecut, iar prezența comediantului în competiție a reaprins amintiri și sentimente.

Cătălin Bordea și Olga Barcari au fost un cuplu pentru o perioadă scurtă, după divorțul comediantului. Chiar dacă relația lor romantică nu a durat, între ei a rămas o prietenie sinceră. Bordea a spus că Olga este o femeie amuzantă și frumoasă și că i-a adus multă liniște.

„Pe Olga o cunosc de foarte mult timp. O cunosc de vreo 13 ani. Este o femeie absolut minunată și orice bărbat ar fi norocos să fie într-o relație cu ea. Îmi este o prietenă foarte bună și îmi aduce multă liniște în perioada asta. Nu mai cred însă în relații de pansament. Nu pot să chinui un om cât timp eu încă mă refac. Nu are cum să nu îți placă Olga, e realizată, e muncitoare, e amuzantă și foarte frumoasă.”

Și Olga a povestit despre relația cu Bordea. Aceasta a spus că povestea lor de dragoste poate ar fi continuat dacă s-ar fi cunoscut la timpul potrivit.

„Cătălin e un prieten bun, s-a uitat la Asia Express. Nu vorbim în fiecare zi. Dacă ne-am fi întâlnit într-un alt moment al vieții, categoric lucrurile ar fi stat diferit. Între noi e o iubire prietenească, este ceva care nu este de explicat. Este Cătălin și atât! Ne-am văzut și zilele trecute, la o zi de naștere, ne-am luat în brațe. Este ceva… o admirație, nu știu! Când ne vedem, râdem, glumim, povestim. Este ceva straniu și plăcut între noi.”

Apariția lui Bordea și Cortea a schimbat dinamica competiției, aducând surpriză și emoție printre echipe. Participarea lor activă la misiuni creează momente neașteptate și ridică tensiunea în rândul concurenților. Prezența lor în Filipine nu este doar un gest simbolic, ci un element care poate influența strategiile și interacțiunile din competiție.