Povestea celui mai vechi muzeu din România. A fost ținta unui jaf care a rămas în istorie

Muzeul Național Brukenthal din Sibiu se numără printre cele mai importante instituții culturale din România, având rădăcini în secolul XVIII, când baronul Samuel von Brukenthal a început să-și formeze colecțiile. În urma testamentului său, palatul a fost transformat în muzeu public în 1817, devenind astfel primul muzeu deschis publicului din această regiune. De-a lungul secolului XIX, muzeul și-a concentrat activitatea pe conservarea colecțiilor și pe extinderea acestora, incluzând obiecte reprezentative pentru cultura săsească.

După naționalizarea din 1948, muzeul a integrat colecțiile Societății Transilvănene pentru Științele Naturii, ceea ce a permis înființarea mai multor secții noi, printre care Muzeul de Științele Naturii, Muzeul Cinegetic, Muzeul Farmaciei, Secția de Istorie și Galeria de Artă Contemporană.

Muzeul a trecut prin cel mai mare jaf de opere de artă din România, petrecut acum mai bine de cinci decenii. Opt tablouri, evaluate la milioane de dolari, au fost furate într-o singură noapte, hoții profitând de lipsa sistemelor de securitate și de faptul că muzeul era închis în zilele de luni.

Lipsa tablourilor a fost semnalată abia câteva zile mai târziu, iar autorii furtului nu au fost identificați nici până astăzi. Dintre operele furate, doar jumătate au fost recuperate trei decenii mai târziu, cu ajutorul unor agenții internaționale.

Printre operele recuperate se află lucrări importante ale unor artiști de renume, care au fost reintroduse în expozițiile muzeului. În schimb, unele picturi de mari dimensiuni, inclusiv cea mai valoroasă dintre ele, nu au putut fi recuperate, păstrându-se doar șasiul original în depozitele muzeului.

În prezent, muzeul investește o parte semnificativă a bugetului pentru protecția colecțiilor, fiind dotat cu sisteme moderne de supraveghere și cu senzori de mișcare. De asemenea, o firmă de securitate asigură paza acestui edificiu important.

Bilete de acces

Adulți: 54,84 lei – Timp estimativ vizitare: 60 minute

Pensionari: 27,42 lei – Timp estimativ vizitare: 60 minute

Elevi/Studenți/Card Euro 26/Persoane cu handicap mediu și ușor: 13,71 lei – Timp estimativ vizitare: 90 minute

În zilele de luni și marți, muzeul este închis. De miercuri până duminică, turiștii pot vizita galeriile de artă între orele 10:00 - 18:00.