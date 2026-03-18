Cod galben de vânt în mai multe județe. Vremea se răcește în următoarele zile

Administraţia Naţională de Meteorologie a emis o atenţionare Cod galben de vânt puternic pentru judeţele Caraş-Severin, Mehedinţi, Dolj şi Olt, în timp ce în Capitală vremea se menține momentan mai caldă decât normalul perioadei. Vremea se va răci însă începând de joi, anunță meteorologii.

Potrivit meteorologilor, în intervalul 17 martie, ora 22:00 - 18 martie, ora 20:00, vântul va avea intensificări locale, cu viteze cuprinse între 50 și 70 km/h. În zonele montane, în special în Munţii Banatului şi în vestul Carpaţilor Meridionali, rafalele pot ajunge la 70...90 km/h.

O altă atenţionare de Cod galben este valabilă miercuri, între orele 10:00 și 17:00, în judeţele Mehedinţi, Dolj şi Olt, unde vântul va sufla cu viteze de 50...60 km/h.

De asemenea, Administraţia Naţională de Meteorologie a emis şi o informare de vânt valabilă în perioada 17 martie, ora 20:00 - 19 martie, ora 20:00. În acest interval, intensificările vor fi resimţite temporar în mai multe regiuni: în noaptea de marţi spre miercuri în sudul Banatului, miercuri în cea mai mare parte a țării, iar joi în Muntenia, Dobrogea şi sudul Moldovei. Vitezele vor atinge, în general, 40...45 km/h, iar în zona montană înaltă rafalele vor ajunge la 60...80 km/h.

În București, ziua de marți aduce temperaturi ușor peste mediile specifice acestei perioade. Cerul va fi variabil, iar vântul va sufla slab până la moderat. Valorile maxime vor atinge 14-15 grade, în timp ce minimele se vor situa între 0 și 2 grade, mai scăzute în zonele din jurul orașului.

Miercuri, vremea devine ușor instabilă, cu cer temporar noros și vânt moderat, care va avea unele intensificări, cu viteze de 40...45 km/h. Temperaturile maxime vor coborî ușor, până la 12-14 grade, iar cele minime vor fi de 2-4 grade.

De joi, temperaturile vor fi în scădere. Cerul va prezenta înnorări, iar vântul va continua să sufle moderat. Maximele termice vor scădea până la 9-10 grade, marcând o schimbare de regim termic față de începutul săptămânii.