Prognoza meteo, 18 martie. Temperaturi în scădere și vânt puternic în unele județe. Unde vor fi 17 grade

Vremea se răcește ușor în următoarele ore. Miercuri, valorile termice vor înregistra o scădere ușoară în Moldova, apropiindu-se de normele obișnuite pentru această perioadă, în timp ce în restul țării temperaturile vor rămâne comparabile cu cele din ziua precedentă, depășind ușor mediile climatice normale, potrivit ANM.

Cerul va fi temporar noros, iar spre seară se pot semnala precipitații slabe, trecător, sub formă de ninsoare în Carpații Orientali și mixte în zona Moldovei. Vântul va sufla cu intensificări temporare în majoritatea regiunilor, cu rafale în general de 40–45 km/h.

În sudul Banatului se așteaptă viteze de 60–70 km/h, iar la altitudini mari din Munții Banatului și vestul Carpaților Meridionali rafalele vor depăși 70–90 km/h.

Temperaturile maxime se vor situa între 10 și 17 grade, iar cele minime între -5 și 5 grade, cu valori mai scăzute în depresiunile estice ale Transilvaniei. Dimineața, pe alocuri, vor fi condiții de ceață.

În București, cerul va fi temporar noros, iar vântul va sufla moderat, cu ușoare intensificări, atingând 40–45 km/h. Temperatura maximă va fi de 12–14 grade, iar cea minimă de 2–4 grade.

Până pe 23 martie, valorile termice se vor menține ușor peste normalul perioadei, în special în regiunile intracarpatice și în nord-vestul țării. În restul teritoriului, temperaturile vor fi apropiate de mediile climatologice. Precipitațiile vor fi mai reduse în vest și nord-vest, menținându-se în limite normale în celelalte zone.

Ultima săptămână a lunii martie, între 23 și 30 martie, va aduce mai multe zile însorite. Temperaturile medii vor fi ușor peste normal în nordul României și apropiate de mediile climatologice în celelalte regiuni. Precipitațiile se vor încadra în limite normale pentru această perioadă a anului.

Debutul lunii aprilie, între 30 martie și 6 aprilie, va aduce o vreme stabilă și apropiată de normele climatologice ale începutului de primăvară. Temperaturile vor fi moderate, ploile vor fi izolate, iar cerul va fi variabil, cu ceață locală dimineața și noaptea. În ansamblu, perioada se anunță plăcută, cu intervale extinse de soare și temperaturi confortabile.