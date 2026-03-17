Prognoza meteo, 17 martie. Vreme surprinzător de caldă în următoarele ore. Ploile vor fi prezente doar în anumite regiuni

În a doua zi a săptămânii, temperaturile se vor situa peste mediile obișnuite pentru această perioadă a anului. Cerul va fi variabil, cu înnorări temporare în vest și nord-vest, iar izolat, în Banat și Crișana, se vor semnala ploi slabe, potrivit ANM.

În Carpații Occidentali și în vestul Carpaților Meridionali, există posibilitatea apariției precipitațiilor mixte. Vântul va sufla slab și moderat, cu intensificări în sudul Banatului, unde rafalele vor ajunge la 50–60 km/h, și în zonele montane înalte, cu viteze de 70–80 km/h.

Temperaturile maxime se vor situa între 10 și 17 grade, iar cele minime între -7 și 7 grade. Dimineața, pe alocuri, se va forma ceață.

În București, valorile termice vor rămâne ușor peste mediile multianuale. Cerul va fi temporar înnorat, iar vântul va sufla slab și moderat. Maxima zilei va fi de 13–14 grade, iar minima de 1–3 grade.

Până pe 23 martie, temperaturile vor fi ușor mai ridicate decât normalul perioadei, mai ales în regiunile intracarpatice și în nord-vestul țării. În restul teritoriului, valorile termice vor fi apropiate de mediile climatologice, iar precipitațiile vor fi mai reduse în vest și nord-vest, menținându-se normale în celelalte zone.

Ultima săptămână a lunii martie, 23–30 martie, va aduce zile mai însorite, cu temperaturi medii ușor peste normal în nordul României și apropiate de mediile climatologice în restul regiunilor. Precipitațiile vor fi în limite normale pentru sfârșitul lunii.

Debutul lunii aprilie, între 30 martie și 6 aprilie, va aduce o vreme apropiată de normalul climatologic pentru începutul primăverii. Temperaturile vor fi moderate, iar ploile se vor semnala doar izolat. Cerul va fi variabil, cu ceață locală dimineața și noaptea. În ansamblu, perioada va fi stabilă, cu intervale extinse de soare și temperaturi plăcute.