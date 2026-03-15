Vremea

Vremea la sfârșitul lunii martie. Prognoza meteo actualizată

Vremea la sfârșitul lunii martie. Prognoza meteo actualizatăFlori. Sursa foto: Pixabay
În penultima ăptămână din luna martie, temperaturile vor rămâne relativ ridicate pentru această perioadă în vestul și centrul țării, cu maxime de până la 17 grade Celsius. Diminețile vor fi reci, în special în depresiunile din estul Transilvaniei, unde termometrele vor coborî până la -8 grade, anunță Administrația Națională de Meteorologie (ANM).

Cum va fi vremea pe parcursul acestei săptămâni

Vremea va fi în general frumoasă și blândă, cu cer variabil și perioade de senin, mai ales în regiunile intracarpatice. În vest și nord-vest, maximele vor atinge 17 grade, iar în restul țării temperaturile se vor situa între 9 și 17 grade pe timpul zilei și între -8 și 5 grade noaptea.

Pe 16 și 17 martie, valorile termice vor rămâne similare, cu ceață sau nori joși dimineața și noaptea în sud-est. La altitudini mari, în Carpații Meridionali, sunt posibile precipitații slabe, mixte.

Unde apar precipitațiile

În intervalul 17–18 martie, temperaturile diurne vor fi peste normal în vest, nord-vest și centru, iar în restul țării se vor apropia de mediile climatologice. Cerul va fi temporar noros, iar izolat în vest și sud-vest pot apărea ploi slabe spre seară și noaptea.

Pe 18–19 martie, regimul termic se va menține asemănător, cu maxime între 9 și 17 grade și minime între -7 și 6 grade. În Moldova sunt posibile precipitații slabe, mixte la câmpie și ninsoare la munte.

Vremea se menține blândă și în Capitală

În București, vremea va fi stabilă, cu maxime între 11 și 14 grade și minime între -1 și 3 grade. Cerul va fi variabil, cu ceață sau nori joși la începutul zilelor și în a doua parte a nopților. În perioada 19–22 martie, temperaturile vor rămâne apropiate de normal, iar probabilitatea de precipitații va fi mai ridicată în est și sud-est.

În intervalul 23–30 martie, temperaturile din nordul României vor fi ușor mai ridicate decât normalul perioadei, în timp ce în restul țării valorile termice se vor situa aproape de mediile climatologice obișnuite. Precipitațiile se vor încadra în limitele normale pentru finalul lunii martie.

