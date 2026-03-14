Vremea

Prognoza meteo, 14 martie. Vreme de plimbări și relaxare în weekend. Temperaturile scad începând de săptămâna viitoare

Comentează știrea
Prognoza meteo, 14 martie. Vreme de plimbări și relaxare în weekend. Temperaturile scad începând de săptămâna viitoare
Din cuprinsul articolului

Vremea va rămâne în continuare mult mai caldă decât în mod obișnuit pentru această perioadă a anului. Cerul va fi variabil, însă dimineața și pe timpul nopții, în sud și est, se vor semnala local nori joși sau ceață, potrivit ANM.

Prognoza meteo, 14 martie. Maxima va ajunge la 18 grade

Sâmbătă, vântul va sufla slab și moderat, cu intensificări temporare în sudul Banatului, unde rafalele pot ajunge la 50–60 km/h, izolat până la 65–70 km/h, și în nordul Moldovei, precum și pe arii restrânse în Transilvania și pe crestele Carpaților Meridionali, cu viteze de 40–45 km/h și la altitudini mari până la 60–80 km/h.

Temperaturile maxime se vor încadra între 10 și 18 grade, iar minimele vor varia între -7 grade, în depresiunile estice ale Transilvaniei, și 7 grade în Dealurile de Vest.

Temperaturile scad în Capitală

În București, valorile termice vor marca o ușoară scădere. Cerul va fi variabil, iar în a doua parte a nopții se va forma nebulozitate joasă.

Vântul va sufla slab și moderat, iar temperaturile se vor situa între 0–2 grade noaptea și în jur de 13 grade ziua.

Prognoza meteo pentru următoarele săptămâni

În perioada 16–23 martie, meteorologii prognozează temperaturi ușor mai ridicate decât media climatologică în regiunile intracarpatice, cu precădere în nord-vestul țării. În restul teritoriului, valorile termice vor fi apropiate de normele specifice acestei perioade. Cantitățile de precipitații se anunță mai reduse în vest și nord-vest, în timp ce în celelalte zone ale țării se mențin în limite normale.

Ultima săptămână a lunii martie, între 23 și 30 martie, va aduce temperaturi medii ușor peste normal în nordul României, iar în restul regiunilor valorile termice vor fi apropiate de mediile climatologice ale finalului de lună. Precipitațiile vor fi în general normale pentru această perioadă.

Prima săptămână a lunii aprilie, între 30 martie și 6 aprilie, se va caracteriza printr-o vreme apropiată de normele climatologice specifice începutului de primăvară. Temperaturile vor fi moderate, iar ploile se vor semnala doar izolat. Cerul va fi variabil, iar diminețile și nopțile vor aduce, pe alocuri, ceață. În ansamblu, începutul lunii aprilie se anunță stabil, cu perioade mai lungi de vreme blândă și însorită.

Ne puteți urmări și pe Google News

Stiri calde

HAI România!

Proiecte speciale