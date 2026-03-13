Vremea se strică din nou. Se întorc ploile, iar vântul va sufla cu putere în unele regiuni

Din cuprinsul articolului Vremea se răcește semnificativ

Weekendul aduce temperaturi neobișnuit de ridicate pentru jumătatea lunii martie, însă ploile își vor face apariția începând de săptămâna viitoare, avertizează Elena Mateescu, șefa Administrației Naționale de Meteorologie (ANM).

Potrivit prognozei ANM, sâmbătă, vremea va fi în general mult mai caldă decât normal pentru această perioadă. Cerul va fi variabil, cu nori joși sau ceață dimineața și noaptea în sud și est.

Vântul va sufla slab și moderat, cu intensificări în sudul Banatului, nordul Moldovei și sudul Transilvaniei, precum și izolat pe crestele montane. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 10 și 18 grade, iar cele minime între -4 și 8 grade, mai scăzute în depresiunile estice ale Transilvaniei.

În București, vremea va fi ușor mai caldă decât normal, cu cer variabil, nebulozitate joasă sau ceață dimineața și noaptea. Vântul va sufla slab și moderat, iar temperaturile se vor situa între 0 și 13 grade.

Zi însorită

În regiunile sud-estice, duminică vor fi înnorări și izolat burniță, în timp ce restul țării se va bucura de soare și temperaturi diurne peste normal.

În sudul Banatului și izolat pe crestele montane se vor înregistra intensificări ale vântului, cu rafale de până la 50–60 km/h. Temperaturile maxime vor varia între 9 și 18 grade, cu cele mai ridicate valori în vest și nord-vest.

Cum va fi vremea luni, marți și miercuri

Luni, vremea va fi predominant frumoasă, cu temperaturi diurne mai ridicate decât normalul perioadei în aproape toată țara. Cerul va fi variabil, cu înnorări la începutul zilei în sud-est și noaptea în vest, iar pe alocuri se vor semnala ploi slabe în Banat și Crișana. Vântul va sufla slab și moderat, cu intensificări ușoare în Banat.

Temperaturile maxime se vor încadra între 9 și 18 grade, iar cele minime între -2 și 6 grade. În București, valorile termice vor fi peste normele perioadei, cu maxime de 14–15 grade și minime de 0–3 grade.

În primele zile ale săptămânii viitoare, valorile termice se vor menține peste normal, însă apoi se va înregistra o scădere a temperaturilor în jumătatea de nord-est a țării. Vor fi ploi locale în vest la început, iar la finalul perioadei probabilitatea de precipitații va crește în est și la munte. În București, vremea va fi mai caldă decât de obicei în primele zile, urmată de o tendință de răcire și apariția ploilor.

„Un val de aer rece va intra în țară. Finalul de săptămână rămâne cu valori deosebit de ridicate in majoritatea regiunilor, inclusiv in Capitala”, a declarat Elena Mateescu, șefa ANM.