Vremea

Prognoza meteo, 13 martie. Weekendul începe cu temperaturi neobișnuit de ridicate. Condiții de ceață în unele regiuni

Comentează știrea
Prognoza meteo, 13 martie. Weekendul începe cu temperaturi neobișnuit de ridicate. Condiții de ceață în unele regiuniSoare. Sursa foto: Freepik
Din cuprinsul articolului

Weekendul începe cu o vreme neobișnuit de caldă pentru această perioadă a anului. Meteorologii anunță temperaturi peste mediile climatologice în cea mai mare parte a țării, în timp ce cerul va fi variabil. În primele ore ale dimineții, în sudul și estul României pot apărea zone cu ceață sau nebulozitate joasă, potrivit ANM.

Prognoza meteo, 13 martie. Maxime de 20 de grade

Vântul va sufla în general slab și moderat, însă în anumite regiuni vor exista intensificări ușoare. Rafale de aproximativ 40–50 km/h sunt așteptate în sudul Banatului, iar pe alocuri și în nordul Moldovei sau pe crestele montane.

Temperaturile maxime vor varia considerabil de la o regiune la alta. Pe litoral sunt așteptate valori de 8–11 grade, în timp ce în vestul și nord-vestul țării termometrele pot urca până la 18–20 de grade. În timpul nopții, temperaturile vor coborî până la -8 grade în depresiunile din estul Transilvaniei, iar în vest minimele vor ajunge la aproximativ 8 grade.

Cum va fi vremea în București

În Capitală, valorile termice din timpul zilei vor depăși nivelul obișnuit pentru mijlocul lunii martie. Cerul va fi variabil, însă dimineața și spre finalul nopții sunt posibile episoade de ceață sau nebulozitate joasă.

Cartofii noi din Ungaria au apărut deja în piețele din România. Prețul, asemănător cu cel al unui kilogram de carne
Cartofii noi din Ungaria au apărut deja în piețele din România. Prețul, asemănător cu cel al unui kilogram de carne
De ce vineri 13 este considerată o „zi a pragului” și ce spun superstițiile despre cumpărături
De ce vineri 13 este considerată o „zi a pragului” și ce spun superstițiile despre cumpărături

Vântul va sufla slab până la moderat. Temperatura maximă va ajunge în jurul valorii de 14 grade, iar minima se va situa între -1 și 2 grade.

Prognoza pentru a doua parte a lunii martie

În intervalul 16 – 23 martie, temperaturile vor rămâne ușor mai ridicate în regiunile intracarpatice, în special în nord-vest. În restul țării, valorile termice vor fi apropiate de normalul perioadei. Cantitățile de precipitații ar putea fi mai reduse în vest și nord-vest, în timp ce în celelalte regiuni vor rămâne în limite obișnuite.

Ultima săptămână din martie

Pentru perioada 23 – 30 martie, meteorologii estimează temperaturi medii ușor peste valorile normale în nordul României. În restul regiunilor, vremea va fi apropiată de mediile climatologice specifice finalului de lună. Precipitațiile vor avea, în general, valori apropiate de cele obișnuite.

Cum începe luna aprilie

Prima săptămână din aprilie, între 30 martie și 6 aprilie, va aduce o vreme apropiată de normalul climatologic. Temperaturile vor fi tipice începutului de primăvară, iar ploile vor apărea doar izolat. Cerul va fi variabil, iar diminețile și nopțile pot aduce episoade locale de ceață. În ansamblu, începutul primăverii se anunță stabil, cu perioade mai lungi de vreme blândă.

Ne puteți urmări și pe Google News

Stiri calde

09:41 - Cartofii noi din Ungaria au apărut deja în piețele din România. Prețul, asemănător cu cel al unui kilogram de carne
09:29 - De ce vineri 13 este considerată o „zi a pragului” și ce spun superstițiile despre cumpărături
09:24 - Secretarul Trezoreriei SUA a anunțat că se va întâlni cu vicepremierul chinez la Paris
09:17 - Primul zbor uman spre Lună după Apollo 17. NASA se ocupă de ultimele pregătiri
09:05 - Prăjitură de post cu bulion. Un deliciu care te trimite cu gândul la copilărie
08:57 - SUA ar putea fi nevoită să trimită trupe la sol în Iran. Care e cheia victoriei

HAI România!

Larisa Perde, corporatista care a renunțat la munca de birou pentru a promova muzica lăutărească
Larisa Perde, corporatista care a renunțat la munca de birou pentru a promova muzica lăutărească
USR, un partid cu scor de sub 8%, aflat la butoane. „Sunt la toate ministerele de forță”
USR, un partid cu scor de sub 8%, aflat la butoane. „Sunt la toate ministerele de forță”
Ce au cerut, de fapt, americanii 1
Ce au cerut, de fapt, americanii 1

Proiecte speciale