Prognoza meteo, 13 martie. Weekendul începe cu temperaturi neobișnuit de ridicate. Condiții de ceață în unele regiuni

Weekendul începe cu o vreme neobișnuit de caldă pentru această perioadă a anului. Meteorologii anunță temperaturi peste mediile climatologice în cea mai mare parte a țării, în timp ce cerul va fi variabil. În primele ore ale dimineții, în sudul și estul României pot apărea zone cu ceață sau nebulozitate joasă, potrivit ANM.

Vântul va sufla în general slab și moderat, însă în anumite regiuni vor exista intensificări ușoare. Rafale de aproximativ 40–50 km/h sunt așteptate în sudul Banatului, iar pe alocuri și în nordul Moldovei sau pe crestele montane.

Temperaturile maxime vor varia considerabil de la o regiune la alta. Pe litoral sunt așteptate valori de 8–11 grade, în timp ce în vestul și nord-vestul țării termometrele pot urca până la 18–20 de grade. În timpul nopții, temperaturile vor coborî până la -8 grade în depresiunile din estul Transilvaniei, iar în vest minimele vor ajunge la aproximativ 8 grade.

În Capitală, valorile termice din timpul zilei vor depăși nivelul obișnuit pentru mijlocul lunii martie. Cerul va fi variabil, însă dimineața și spre finalul nopții sunt posibile episoade de ceață sau nebulozitate joasă.

Vântul va sufla slab până la moderat. Temperatura maximă va ajunge în jurul valorii de 14 grade, iar minima se va situa între -1 și 2 grade.

În intervalul 16 – 23 martie, temperaturile vor rămâne ușor mai ridicate în regiunile intracarpatice, în special în nord-vest. În restul țării, valorile termice vor fi apropiate de normalul perioadei. Cantitățile de precipitații ar putea fi mai reduse în vest și nord-vest, în timp ce în celelalte regiuni vor rămâne în limite obișnuite.

Pentru perioada 23 – 30 martie, meteorologii estimează temperaturi medii ușor peste valorile normale în nordul României. În restul regiunilor, vremea va fi apropiată de mediile climatologice specifice finalului de lună. Precipitațiile vor avea, în general, valori apropiate de cele obișnuite.

Prima săptămână din aprilie, între 30 martie și 6 aprilie, va aduce o vreme apropiată de normalul climatologic. Temperaturile vor fi tipice începutului de primăvară, iar ploile vor apărea doar izolat. Cerul va fi variabil, iar diminețile și nopțile pot aduce episoade locale de ceață. În ansamblu, începutul primăverii se anunță stabil, cu perioade mai lungi de vreme blândă.