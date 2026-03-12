Vremea

Prognoza meteo, 12 martie. Vremea se menține caldă în toată țara. Temperaturi de până la 19 grade în unele zone

Prognoza meteo, 12 martie. Vremea se menține caldă în toată țara. Temperaturi de până la 19 grade în unele zone
Pe final de săptămână, vremea va fi în general frumoasă, cu temperaturi mult mai ridicate decât normalul perioadei în vest, sud-vest și centru. În restul regiunilor, maximele scad ușor față de ziua precedentă și se mențin aproape de mediile multianuale, potrivit ANM.

Prognoza meteo, 12 martie. Cum va fi vremea în țară

Cerul va fi variabil, cu posibile plaje de ceață sau nebulozitate joasă, mai ales dimineața în jumătatea de sud-est a țării. Vântul va sufla slab și moderat. Temperaturile maxime se vor încadra între 10 și 19 grade Celsius, iar cele minime între -7 și 7…8 grade, în funcție de relief.

București: temperaturi apropiate de normal

În Capitală, regimul termic se va situa aproape de normalul perioadei. Cerul va fi variabil, cu ceață sau nebulozitate redusă dimineața și din nou pe timpul nopții.

Vântul va sufla slab și moderat, iar mercurul din termometre va urca până la 10…11 grade, cu minime de -1…0 grade.

Prognoza doua parte a lunii martie: intervalul 16 – 23 martie

În perioada 16 – 23 martie, regimul termic va rămâne ușor mai ridicat în regiunile intracarpatice, cu precădere în nord-vest, în timp ce restul țării va avea temperaturi apropiate de normal. Precipitațiile ar putea fi deficitare în vest și nord-vest, iar în celelalte zone se vor încadra în limitele obișnuite.

Intervalul 23 – 30 martie

Pentru ultima săptămână a lunii martie, meteorologii prognozează temperaturi medii ușor peste normal în nordul României. În restul regiunilor, vremea va fi apropiată de mediile climatologice specifice finalului de lună. Cantitatea de precipitații se va menține, în general, în limite normale.

Începutul lunii aprilie: 30 martie – 6 aprilie

Luna aprilie va debuta cu un regim termic apropiat de normalul climatologic. Temperaturile vor fi obișnuite pentru începutul primăverii, iar ploile se vor semnala doar izolat. Cerul va fi variabil, cu posibile episoade locale de ceață dimineața și noaptea. Prognoza indică o primă parte a primăverii cu perioade mai lungi de vreme stabilă și temperaturi relativ ridicate.

