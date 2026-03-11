Prognoza meteo, 11 martie. Vreme frumoasă în aproape toată țara. Temperaturile urcă până la 19 grade

Ziua de 11 martie aduce vreme stabilă și temperaturi mai ridicate decât cele obișnuite pentru această perioadă. Cerul va fi în general senin în majoritatea regiunilor. Doar în primele ore ale dimineții sunt posibile înnorări pe arii restrânse în sudul și sud-estul țării, potrivit ANM.

Vântul va sufla slab până la moderat. În timpul zilei vor apărea ușoare intensificări, mai ales în Moldova, dar și izolat în Dobrogea și în sudul Banatului. Rafalele pot atinge viteze de aproximativ 40–45 km/h.

Valorile termice vor varia considerabil între regiuni. Temperaturile maxime se vor situa, în general, între 10 și 19 grade Celsius. Minimele nocturne vor coborî până la –9 grade în depresiunile din Carpații Orientali, în timp ce în Dealurile de Vest vor rămâne în jurul valorii de 7 grade.

În București, ziua va fi plăcută și relativ caldă. Cerul va rămâne în mare parte senin pe parcursul zilei, iar vântul va sufla slab până la moderat.

Temperatura maximă va ajunge în jurul valorii de 14 grade Celsius. Minima nopții se va situa între 0 și 2 grade.

Potrivit estimărilor publicate de Administrația Națională de Meteorologie, perioada 9 martie – 6 aprilie va aduce, în general, o vreme mai caldă decât în mod obișnuit pentru începutul primăverii. Valorile termice vor depăși frecvent mediile climatologice, iar precipitațiile vor apărea mai rar decât în anii obișnuiți.

Meteorologii arată că primele patru săptămâni ale sezonului vor fi caracterizate de episoade de vreme blândă în cea mai mare parte a țării. Totuși, diferențele de temperatură între regiuni vor rămâne vizibile.

În intervalul care se încheie pe 16 martie, temperaturile vor fi peste valorile normale mai ales în zonele intracarpatice. În restul teritoriului, acestea vor rămâne apropiate de mediile climatologice. Cerul va fi variabil, iar în unele dimineți și nopți se va forma ceață pe arii restrânse.

Vântul va avea unele intensificări în sudul Banatului și în vestul Carpaților Meridionali. Rafale izolate pot apărea și în Moldova sau în regiunile montane. Temperaturile maxime sunt estimate între 7 și 17 grade, cele mai ridicate valori urmând să fie înregistrate în nord-vestul țării. Cantitățile de precipitații vor fi mai mici decât cele obișnuite pentru această perioadă.

În perioada 16 – 23 martie, regimul termic va continua să fie ușor mai ridicat în regiunile intracarpatice, în special în nord-vest. În restul țării, temperaturile vor rămâne apropiate de normal. Ploile ar putea fi ușor deficitare în vest și nord-vest, în timp ce în celelalte zone se vor menține în limitele obișnuite.

Pentru intervalul 23 – 30 martie, meteorologii estimează temperaturi medii ușor peste normal în nordul României. În restul regiunilor, valorile termice vor fi apropiate de cele specifice finalului de martie. Cantitățile de precipitații sunt prognozate, în general, la nivelul mediilor climatologice.

În prima săptămână din aprilie, între 30 martie și 6 aprilie, vremea va reveni la un regim apropiat de normalul climatologic. Temperaturile vor rămâne în limitele obișnuite pentru începutul primăverii, iar precipitațiile vor fi mai degrabă izolate.

Cerul va fi variabil, iar în timpul dimineților și al nopților sunt posibile episoade locale de ceață. În ansamblu, prognoza indică o primă parte a primăverii cu temperaturi relativ ridicate și perioade mai lungi de vreme stabilă.