Cum va fi vremea de Paștele Catolic 2026. Ce temperaturi anunță meteorologii pentru următoarele patru săptămâni

Meteorologii anunță temperaturi în creștere și precipitații puține în următoarele patru săptămâni. Vremea de Paștele Catolic va fi specifică primăverii, cu temperaturi apropiate de normal, relatează ANM.

Primăvara își face treptat simțită prezența în România, iar temperaturile vor continua să crească în perioada următoare. Potrivit estimărilor meteorologice pentru următoarele patru săptămâni, valorile termice vor deveni din ce în ce mai apropiate de cele specifice sezonului de primăvară.

Meteorologii anticipează, de asemenea, un regim de precipitații în general redus în majoritatea regiunilor țării. În același timp, perioada în care este sărbătorit Paștele Catolic, pe 5 aprilie, ar urma să aducă o vreme stabilă, cu temperaturi apropiate de mediile climatologice ale începutului de aprilie.

În intervalul 9 - 16 martie, valorile termice vor fi apropiate de cele obișnuite pentru această perioadă în regiunile sudice și sud-estice ale țării. În restul teritoriului, temperaturile vor depăși ușor mediile climatologice.

În aceeași perioadă, cantitățile de precipitații estimate vor fi sub nivelul normal pentru acest interval. Deficitul de ploi se va resimți la nivelul întregii țări, ceea ce indică o perioadă relativ uscată pentru începutul primăverii.

Pentru intervalul 16 - 23 martie, prognoza indică temperaturi medii ușor mai ridicate decât cele specifice perioadei în regiunile vestice, nordice și centrale. În celelalte zone ale țării, valorile termice vor fi apropiate de normal.

În ceea ce privește precipitațiile, acestea vor fi în general apropiate de mediile obișnuite în regiunile extracarpatice. În restul teritoriului, cantitățile de ploaie ar putea fi mai reduse decât în mod normal.

În săptămâna 23 - 30 martie, temperatura medie a aerului va continua să fie ușor peste normalul perioadei la nivelul întregii țări. Cele mai evidente abateri pozitive sunt așteptate în regiunile din nord-vest.

Regimul pluviometric va fi apropiat de valorile obișnuite pentru această perioadă în majoritatea zonelor. Excepția o reprezintă nord-vestul țării, unde cantitățile de precipitații ar putea fi ușor deficitare.

Pentru intervalul 30 martie - 6 aprilie, estimările arată temperaturi medii apropiate de cele normale pentru începutul lunii aprilie pe întreg teritoriul României.

Cantitățile de precipitații ar putea fi ușor peste medie în zonele montane și submontane. În celelalte regiuni, regimul pluviometric va rămâne apropiat de valorile obișnuite pentru această perioadă.

Astfel, în perioada în care este sărbătorit Paștele Catolic, vremea se va menține în general specifică primăverii, cu temperaturi moderate și episoade de ploaie mai ales în zonele de munte.