Cum va evolua vremea în prima lună de primăvară. Prognoza ANM actualizată

Pe parcursul lunii martie, vremea se va menține în general apropiată de valorile normale pentru această perioadă a anului, potrivit prognozei publicate marți de Administrația Națională de Meteorologie. Meteorologii estimează că temperaturile vor fi ușor mai ridicate decât media multianuală, în timp ce cantitatea de precipitații va fi redusă, mai ales în primele săptămâni.

Până pe 9 martie, temperaturile vor fi mai ridicate decât cele obișnuite în majoritatea regiunilor, cu excepția sud-estului, unde valorile termice vor fi apropiate de normal. Cantitatea de precipitații va fi mai scăzută decât media multianuală în întreaga țară.

Între 9 și 16 martie, valorile termice medii se vor situa în jurul normalului, ușor mai ridicate în vest și nord. Precipitațiile vor rămâne deficitare în toate regiunile.

În săptămâna 16–23 martie, temperaturile vor fi ușor mai ridicate decât normal în regiunile intracarpatice, în restul teritoriului acestea se vor menține apropiate de mediile climatologice. Cantitățile de precipitații vor fi apropiate de normal.

Ultima săptămână a lunii, 23–30 martie, va aduce valori termice apropiate de cele obișnuite pentru această perioadă, posibil ușor mai ridicate local în nord și centru. Precipitațiile vor fi, în general, în limite normale în majoritatea regiunilor.

Paștele ortodox din 2026 va fi sărbătorit pe 12 aprilie, iar prognozele meteo pentru această perioadă încep să contureze un scenariu favorabil. Meteorologii de la Accuweather și ANMau actualizat estimările pentru luna aprilie, iar veștile sunt, în mare parte, optimiste.

În Capitală, se așteaptă temperaturi peste media obişnuită pentru luna aprilie. În weekendul 11–12 aprilie, valorile maxime ar putea atinge 19–20 de grade Celsius, iar minimele nocturne vor fi în jur de 8–9 grade, condiții plăcute pentru plimbări și activități în aer liber.

Cerul va fi predominant senin, fără semne de ninsoare, deși înnorările temporare nu sunt excluse, ceea ce poate face utile umbrelele în anumite momente.