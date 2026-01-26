Ne așteaptă o primăvară cu temperaturi neobișnuite. Cum va fi vremea de Paști

În primăvara anului 2026, vremea va fi instabilă în majoritatea regiunilor din România, potrivit meteorologilor de la AccuWeather. Se estimează o tranziție lentă între iarnă și vară, caracterizată de alternanțe constante între perioade cu ploi frecvente și intervale cu vreme mai senină.

Luna martie va debuta moderat, cu temperaturi maxime între 8 și 18 grade Celsius. Diminețile și nopțile vor fi reci în prima parte a lunii, dar valorile termice vor crește spre finalul lunii.

Vremea va oscila între episoade mai blânde și zile mai reci, potrivit meteorologilor. Precipitațiile vor fi dese, afectând în special zilele de 6, 11, 13, 16, 17, 19 și 21 martie.

Aprilie va fi mai ploioasă decât luna precedentă, cu intervale cu precipitații dese, mai accentuate în primele și ultimele zile ale lunii: 2–5, 7–8, 12, 15, 18–22 și 28–30 aprilie.

Maximele vor varia între 12 și 21 de grade Celsius, apropiate de mediile climatice normale, iar cerul va fi parțial sau temporar noros, cu instabilitate atmosferică predominantă.

Luna mai va aduce temperaturi mai ridicate și primele semne clare ale primăverii, însă instabilitatea nu va dispărea complet. Primele zile vor fi marcate de ploi și temperaturi maxime de 22–23 de grade Celsius.

Ulterior, vremea va alterna între perioade însorite și intervale cu precipitații, iar maximele se vor situa între 17 și 25 de grade, menținând un climat variabil pentru începutul sezonului cald.

În perioada 26 ianuarie – 2 februarie, meteorologii estimează temperaturi mai ridicate decât cele normale pentru această perioadă, cu abateri termice mai accentuate în sud-estul României. Precipitațiile vor depăși media obișnuită, în special în sud și în zona Carpaților Meridionali.

Între 2 și 9 februarie, valorile termice se vor menține peste mediile climatologice în toate regiunile, în timp ce cantitățile de ploaie vor fi peste normele perioadei în sud și est, iar în restul țării se vor apropia de valorile obișnuite.

În săptămâna 9–16 februarie, temperaturile vor rămâne ușor mai ridicate decât normalul pentru această perioadă, iar precipitațiile vor crește în majoritatea zonelor, cu un plus mai evident în sud-vest.

Ultima parte a lunii, între 16 și 23 februarie, va aduce din nou temperaturi ușor peste medie în toată țara, iar cantitățile de precipitații se vor situa, în general, în jurul valorilor normale, cu mici excedente în regiunile sud-vestice.