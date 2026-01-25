Regiunea unde temperaturile extreme fac viața aproape imposibilă

Depresiunea Danakil se află în nord-estul Etiopiei, în Deșertul Danakil, într-o zonă cunoscută pentru combinația rară dintre altitudinea joasă și ariditate. În noiembrie 2025, Agenția Spațială Europeană a descris regiunea drept una dintre cele mai joase, mai fierbinți și mai uscate de pe Pământ, menționând că depresiunea se situează, în medie, la aproximativ 120 de metri sub nivelul mării.

Căldura din Danakil nu este un fenomen izolat, ci o caracteristică prezentă an de an. ESA notează că temperaturile anuale pot trece de 50°C și că precipitațiile sunt reduse, apa evaporând rapid. Într-un astfel de climat, activitățile zilnice sunt adaptate intervalelor suportabile, resurselor de apă disponibile și distanțelor ce pot fi parcurse în siguranță.

Aceleași condiții climatice sunt menționate și în documente oficiale, unde Danakil este prezentată ca exemplu de zonă climatică joasă (Kolla), caracterizată de temperaturi foarte ridicate și de riscuri pentru sănătate în perioadele de caniculă.

Danakil face parte dintr-o regiune unde procesele geologice sunt vizibile la suprafață. Un reper major este vulcanul Erta Ale, monitorizat frecvent. În raportul Global Volcanism Program al Smithsonian Institution/USGS, Erta Ale este descris ca un vulcan scut bazaltic, cu un edificiu lat de aproximativ 50 km, care se ridică cu peste 600 de metri de la altitudini sub nivelul mării, în Depresiunea Danakil.

Același document menționează existența craterului de vârf și a craterelor de tip „pit”, precum și faptul că, în mod obișnuit, caldera de la vârf găzduiește cel puțin un lac de lavă de lungă durată, activ de cel puțin din 1967.

Regiunea poate fi influențată și de evenimente eruptive din vecinătate. În noiembrie 2025, Associated Press a relatat despre erupția vulcanului Hayli Gubbi, în regiunea Afar, care a acoperit cu cenușă localități din apropiere, inclusiv Afdera, și a afectat mișcarea turiștilor și a ghizilor spre zona Deșertului Danakil.

În Danakil, activitățile economice sunt strâns legate de resursele locale. Un exemplu îl reprezintă comerțul cu sare practicat în zona lacurilor sărate din Triunghiul Afar. Platforma oficială de promovare turistică Visit Ethiopia menționează Lacul Assale (cunoscut și ca Lacul Karum) drept un centru al comerțului cu sare al comunităților Afar, unde sarea este tăiată în plăci și încărcată pe cămile.

Acest tip de muncă se desfășoară în condiții de căldură puternică și arată adaptarea la un mediu în care alte activități sunt limitate de lipsa apei, de salinitate și de temperaturi. În același timp, dependența de resurse locale face comunitățile vulnerabile la șocuri climatice și la perioade în care accesul la alimente, servicii medicale sau ajutor umanitar devine mai dificil.

Depresiunea Danakil atrage atenția inclusiv prin peisajele vulcanice și saline, însă vizitarea depinde de condițiile de securitate și de situația din teren. Relatările despre erupția din noiembrie 2025 arată că, în astfel de regiuni, un eveniment natural poate bloca deplasarea și poate afecta activități legate de turism într-un timp scurt.

În paralel, descrierile instituționale despre Danakil pun accent pe ariditate, temperaturi foarte ridicate și evaporarea rapidă a puținelor precipitații, elemente care transformă planificarea unei deplasări într-o chestiune de siguranță, nu de confort.