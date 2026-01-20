Chișinăul devine nod strategic al reconstrucției Ucrainei. Cameră de Comerț trilaterală România–Ucraina–Moldova, discutată la nivel înalt

Reconstrucția Ucrainei intră într-o nouă etapă: cea a mecanismelor instituționale concrete, construite în timp de război, nu amânate pentru „ziua de după”. Conferința la Nivel Înalt „Parteneriat pentru Reconstrucție: Constituirea Camerei de Comerț Trilaterale România–Ucraina–Republica Moldova (CCTRUM)”, desfășurată la Digital Park Chișinău, a marcat un pas esențial în direcția organizării cooperării economice regionale într-un cadru funcțional, cu miză strategică pentru întreaga Europă de Est.

Evenimentul s-a desfășurat sub egida Alianța Eurodeputaților din Europa de Est pentru Reconstrucția Ucrainei (AMEERU) și a fost organizat de Institutul de Dezvoltare și Expertiză a Proiectelor (IDEP Moldova), în parteneriat cu Digital Park Chișinău. Reuniunea a adus la aceeași masă factori de decizie, diplomați, experți în politici publice și reprezentanți ai mediului economic din România, Ucraina și Republica Moldova.

Discuțiile au vizat constituirea Camerei de Comerț Trilaterale RO–UA–MD ca instrument operațional pentru etapa de reconstrucție a Ucrainei. Mesajul central a fost unanim: fără coordonare regională, fără predictibilitate instituțională și fără parteneriate public–private bine structurate, reconstrucția riscă să rămână fragmentată și ineficientă.

„Reconstrucția Ucrainei nu este un exercițiu tehnic. Fără structuri stabile, reconstrucția rămâne fragmentată. Fără coordonare, fondurile se risipesc, iar fără încredere, capitalul așteaptă. Iar un capital care așteaptă nu produce nimic”, a declarat europarlamentarul Vasile Dîncu, copreședinte AMEERU.

În această logică, CCTRUM este gândită ca o platformă de conectare a capitalului, expertizei și capacității administrative din regiune cu marile proiecte de reconstrucție – de la infrastructură și energie, până la logistică, industrie și digitalizare. Participanții au subliniat că reconstrucția Ucrainei nu este doar o urgență economică, ci și o investiție strategică în securitatea regională.

Inițiativa nu mai este una teoretică. Organizatorii au subliniat că, odată cu reuniunea de la Chișinău, Camera de Comerț Trilaterală intră într-o etapă practică de operaționalizare.

„Astăzi nu mai vorbim despre o idee sau un concept. Camera de Comerț Trilaterală a fost constituită și trebuie să devină o platformă de lucru pentru administrații și mediul de afaceri”, a declarat Iurie Calestru, președintele IDEP Moldova.

Potrivit acestuia, structura va facilita cooperarea public–privată, va sprijini pregătirea proiectelor investiționale și va crea o legătură directă între nevoile reale din Ucraina și resursele disponibile în regiune, într-un moment în care competiția pentru capital și finanțare este extrem de intensă.

Un alt moment-cheie al conferinței a fost intervenția lui Marius Bostan, reprezentant al Romanian Business Leaders și unul dintre promotorii implicării diasporei în reconstrucția regională. Acesta a subliniat că inițiativa Camerei de Comerț Trilaterale depășește dimensiunea birocratică și trebuie înțeleasă ca un angajament moral și strategic.

„Sunt momente în istorie când oamenii nu se adună doar pentru a vorbi, ci pentru a lua o decizie. Iar această decizie vine întotdeauna cu un legământ. Când vedem orașele Ucrainei lovite, familii despărțite și copii care cresc cu sunetul sirenelor, nu avem voie să rămânem spectatori. Camera de comerț trilaterală pe care o fondăm astăzi nu este o simplă formă birocratică, ci un legământ al acțiunii”, a afirmat Marius Bostan.

El a insistat asupra rolului diasporei ca resursă strategică pentru regiune, capabilă să aducă nu doar capital, ci și know-how, rețele internaționale și standarde occidentale de guvernanță și investiții.

Dimensiunea economică a reconstrucției a fost constant corelată cu cea de securitate și valori democratice. Unul dintre cele mai puternice momente ale conferinței a fost intervenția lui Adrian Zuckerman, fost ambasador al Statelor Unite în România.

„Democrația nu este un bun tranzacțional. Ea trebuie apărată în fiecare zi. Putin este un criminal și trebuie oprit. Nu am fi fost astăzi aici dacă nu ar fi președintele Volodimir Zelenski și Armata Ucrainei, care apără nu doar Ucraina, ci și securitatea noastră”, a declarat Adrian Zuckerman.

Mesajul său a fost recepționat ca un semnal politic clar: reconstrucția Ucrainei nu este doar despre fonduri și contracte, ci despre rezistență strategică și apărarea ordinii democratice europene.

Reconstrucția Ucrainei va depinde decisiv de funcționarea infrastructurii de transport și a sistemelor energetice. România și Republica Moldova sunt considerate elemente-cheie, atât ca state de tranzit, cât și ca hub-uri logistice și energetice.

„Camera de Comerț Trilaterală este un instrument concret, care poate pregăti companiile pentru reconstrucție și poate crea legături stabile între administrații, mediul de afaceri și finanțatori”, a declarat Adrian Cozma, vicepreședinte al Camerei Deputaților.

Pentru partea ucraineană, reconstrucția este o necesitate discutată în condiții de urgență. „La minus 20 de grade Celsius, dușmanul nu se oprește și atacă infrastructura energetică. Orașe întregi rămân fără electricitate, fără apă și fără încălzire”, a avertizat Micola Guitor, membru al Consiliului Regional Cernăuți.

În cadrul conferinței a fost constituit grupul de lucru pentru înregistrarea Camerei de Comerț Trilaterale, un pas decisiv pentru operaționalizarea acestei structuri. Noua entitate este gândită ca un hub logistic și investițional, destinat atragerii fondurilor europene și internaționale pentru proiecte de infrastructură, securitate energetică și dezvoltare durabilă.

Mesajul final transmis de la Chișinău este unul fără echivoc: reconstrucția Ucrainei nu este un dosar al viitorului îndepărtat, ci un proces care trebuie construit acum, prin cooperare regională, instituții solide și decizii asumate.