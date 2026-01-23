Prognoza meteo, 23 ianuarie. Început de weekend cu ploi, ninsori și depuneri de polei

La final de săptămână, vremea va fi închisă în regiunile extracarpatice, cu cer acoperit pe tot parcursul zilei. Se vor semnala precipitații slabe, mai ales ninsori în majoritatea Moldovei și ploi izolate în Transilvania, Dobrogea și nord-estul Munteniei, potrivit ANM.

Spre seară, precipitațiile se vor extinde în nordul Crișanei, Maramureș și nord-vestul Transilvaniei. Vor fi depuneri de polei local în nord-vest și izolat în centrul, sudul și sud-estul țării. Vântul va sufla slab și moderat, cu intensificări în sudul Banatului, unde viteza va ajunge la 40–60 km/h.

Temperaturile diurne vor fi mai ridicate decât mediile climatologice în vest și parțial în zonele montane. Maximele vor oscila între -1 și 0 grade în nordul Moldovei și izolat în Transilvania, și 8–9 grade în zonele de deal din Banat și Crișana. Minimele se vor situa între -7 și 4 grade, iar în sud, centru și est vor fi condiții de ceață.

În București, cerul va fi predominant înnorat, cu ceață dimineața și noaptea și posibilă burniță izolat. Vântul va fi slab. Temperatura maximă va fi de 1–2 grade, iar cea minimă de -1–0 grade.

Până pe 26 ianuarie, temperaturile vor fi mai scăzute decât normalul în regiunile centrale, nord-estice, nord-vestice și sud-vestice, iar în restul țării vor fi apropiate de medie. Precipitațiile vor fi deficitare în vest, nord, centru și sud-vest, iar în sud-est se pot înregistra cantități ușor peste medie.

Între 26 ianuarie și 2 februarie, valorile termice medii vor fi ușor peste normal în întreaga țară, iar precipitațiile se vor concentra mai ales în regiunile extracarpatice. În prima săptămână a lunii februarie, temperaturile vor rămâne ușor peste medie, mai ales în zonele montane, iar precipitațiile vor fi excedentare în regiunile extracarpatice și apropiate de normal în restul teritoriului.

În săptămâna 9–16 februarie, vremea se va menține aproape de mediile climatologice specifice perioadei.