Prognoza meteo, 22 ianuarie. Temperaturile cresc simțitor în toată țara. Unde se vor mai înregistra ninsori

Spre finalul săptămânii, vremea intră într-un proces de încălzire, potrivit Administrației Naționale de Meteorologie (ANM). Valorile termice vor fi apropiate de mediile climatologice pentru această perioadă.

Dimineața, gerul va mai fi prezent în Maramureș, în cea mai mare parte a Transilvaniei, în nordul Crișanei și al Moldovei.

Cerul va fi mai mult noros, iar pe alocuri se vor semnala precipitații slabe. În Dobrogea vor fi ploi, în Moldova și Muntenia, precipitații mixte, iar local în Oltenia, Transilvania și sudul Banatului vor fi ninsori sau lapoviță. Izolat, în alte zone, pot apărea depuneri de polei, mai ales în primele ore ale dimineții.

Vântul va sufla slab și moderat, iar temperaturile maxime vor fi cuprinse între -2 și 6 grade, în timp ce minimele vor scădea până la -9 grade. Pe alocuri se va semnala ceață, posibil asociată cu chiciură.

În București, valorile termice vor fi normale pentru această dată. Cerul va fi noros, cu precipitații mixte slabe în primele ore și depuneri de polei. Vântul va sufla slab. Temperatura maximă va ajunge la 2…3 grade, iar cea minimă se va situa între -1 și 0 grade. Noaptea, condițiile vor fi favorabile pentru ceață.

Până pe 26 ianuarie, în regiunile centrale, nord-estice, nord-vestice și sud-vestice se vor înregistra temperaturi mai scăzute decât normalul, în timp ce restul țării se va menține aproape de mediile climatologice. Precipitațiile vor fi deficitare în vest, nord, centru și sud-vest, în timp ce în sud-est se pot înregistra cantități ușor peste medie.

Până la începutul lunii februarie, între 26 ianuarie și 2 februarie, se estimează temperaturi medii ușor peste normal în întreaga țară, iar precipitațiile vor fi mai abundente în regiunile extracarpatice. În prima săptămână din februarie, valorile termice vor rămâne ușor peste medie, mai ales în zonele montane, iar precipitațiile vor fi excedentare în regiunile extracarpatice și apropiate de normal în restul țării. În săptămâna 9–16 februarie, temperaturile se vor menține aproape de mediile climatologice specifice perioadei.