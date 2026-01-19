Când va fi prima zi cu 20 de grade în București. Prognoza meteo Accuweather nu aduce vești bune

Primele date publice despre evoluția vremii în primăvara anului 2026 indică faptul că 15 aprilie va fi prima zi în care temperatura maximă va atinge pragul de 20 de grade Celsius în București, potrivit prognozelor pe termen mediu publicate de AccuWeather.

Acest reper marchează, din punct de vedere climatic, trecerea de la o primăvară timpurie, instabilă și relativ rece, la o perioadă mai apropiată de valorile normale ale sezonului cald.

Până la acest moment, Capitala va traversa mai multe etape de încălzire graduală, cu fluctuații termice specifice unei clime temperat-continentale, caracterizată prin contraste între zilele mai calde și nopțile încă reci.

Conform tendințelor climatice și proiecțiilor meteo pentru București, luna martie 2026 va rămâne una de tranziție, fără episoade semnificative de căldură. Temperaturile maxime zilnice sunt estimate, în mare parte, între 10 și 14 grade Celsius, cu unele zile în care valorile pot coborî sub acest prag, mai ales în prima jumătate a lunii.

Minimele nocturne vor rămâne scăzute, adesea între 0 și 4 grade Celsius, iar în nopțile senine nu sunt excluse valori apropiate de pragul de îngheț. Această evoluție este specifică începutului de primăvară în sudul României și indică faptul că martie nu va aduce încă stabilitatea termică asociată sezonului cald.

Precipitațiile vor fi prezente sub formă de ploi slabe sau moderate, iar alternanța dintre zile însorite și episoade mai reci va continua să definească tabloul meteorologic al lunii.

Primele zece zile ale lunii aprilie vor continua trendul de încălzire, însă valorile termice vor rămâne sub 20 de grade Celsius. Maximele zilnice sunt estimate, în general, între 14 și 18 grade, cu variații de la o zi la alta.

Nopțile vor deveni treptat mai blânde, cu minime situate frecvent între 6 și 9 grade Celsius, semn că masa de aer rece specifică finalului de iarnă începe să se retragă. Totuși, această perioadă va fi caracterizată de instabilitate atmosferică, cu posibile episoade de ploi de primăvară și cer temporar noros.

Pentru bucureșteni, această etapă înseamnă o primăvară vizibil instalată, dar încă lipsită de zilele calde care permit temperaturi constant confortabile pe parcursul întregii zile.

În a doua decadă a lunii aprilie, prognoza indică o accelerare a procesului de încălzire. Între 10 și 14 aprilie, temperaturile maxime vor urca frecvent spre 18–19 grade Celsius, foarte aproape de pragul simbolic de 20 de grade.

Această perioadă va fi caracterizată de zile mai însorite, cu o durată mai mare a radiației solare și cu un contrast termic mai redus între zi și noapte. Minimele nocturne vor depăși constant 8–9 grade, ceea ce va contribui la o senzație generală de confort termic mai ridicat.

Chiar dacă pot apărea variații zilnice, datele meteo sugerează că acest interval va pregăti tranziția către prima zi cu adevărat caldă a primăverii 2026.

Potrivit prognozei AccuWeather, 15 aprilie 2026 va marca prima zi cu o temperatură maximă de aproximativ 20 de grade Celsius în Capitală. Minima nopții va fi în jur de 9 grade, iar diferența mai mică dintre valorile diurne și nocturne indică o stabilizare a regimului termic.

Din punct de vedere climatologic, acest moment este important deoarece semnalează instalarea primăverii termice în București, un reper folosit frecvent pentru evaluarea începutului sezonului cald. După această dată, șansele de revenire a temperaturilor scăzute se diminuează considerabil, chiar dacă episoadele de răcire temporară nu pot fi excluse complet.

După atingerea pragului de 20 de grade, prognoza arată că finalul lunii aprilie va aduce maxime de 21–22 de grade, cu o tendință clară de încălzire progresivă. Acest lucru va crea premisele unei luni mai, în care valorile termice vor depăși frecvent 23–24 de grade Celsius.

Nopțile vor deveni semnificativ mai calde, iar riscul de temperaturi apropiate de îngheț va dispărea complet. Din acest punct, Bucureștiul va intra într-un regim de primăvară târzie, cu zile tot mai apropiate de condițiile estivale.