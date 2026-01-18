Prognoza meteo, 18 ianuarie 2026. Vreme deosebit de rece în toată țara. Unde se vor înregistra -20 de grade

Vremea va fi deosebit de rece în toată țara, cu ger dimineața și seara în majoritatea regiunilor, iar în nordul și estul Moldovei, precum și în estul Transilvaniei, temperaturile scăzute se vor menține și pe parcursul zilei. Cerul va fi variabil, însă în estul și sudul teritoriului vor apărea înnorări temporare, unde izolat și trecător sunt posibile fulguieli, potrivit ANM.

Vântul va sufla slab și moderat, cu intensificări temporare în sudul Banatului și local în Bărăgan, sudul Moldovei și Dobrogea, unde rafalele vor atinge în general 40–50 km/h.

Temperaturile maxime se vor situa între -12 grade în nordul Moldovei și valori apropiate de 0 grade în Dealurile de Vest, iar minimele vor fi cuprinse, în general, între -20 și -8 grade.

Pe arii restrânse se va semnala ceață, asociată cu depunere de chiciură, mai ales în vestul și centrul țării.

Vremea va fi deosebit de rece și în Capitală, cu ger accentuat dimineața și noaptea. Cerul va avea înnorări temporare, iar trecător pot apărea fulguieli.

Vântul va sufla slab și moderat. Temperatura maximă va fi cuprinsă între -7 și -6 grade, iar cea minimă se va situa între -10 și -9 grade.

Intervalul 19–26 ianuarie va fi caracterizat de o vreme mai rece decât normalul perioadei. Temperaturile se vor situa sub mediile climatologice, cu un accent mai pronunțat în nordul țării, unde frigul va fi mai persistent și mai sever.

Pe lângă răcirea accentuată, regimul pluviometric va fi deficitar în cea mai mare parte a teritoriului. Precipitațiile vor fi puține, iar această tendință se va menține și spre finalul lunii ianuarie. În nord-estul României, temperaturile scăzute vor continua să domine, menținând senzația de iarnă aspră.

Debutul lunii februarie nu va aduce schimbări semnificative din punct de vedere termic. Valorile de temperatură vor rămâne sub mediile multianuale la nivel național. Precipitațiile se vor încadra, în general, în limite apropiate de normal, însă frigul va continua să fie elementul definitoriu al vremii în prima parte a lunii.