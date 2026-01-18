Zăpadă în mai. Zonele din România unde iarna nu se dă dusă

Prognozele meteorologice pentru luna mai 2026 indică un scenariu neobișnuit pentru mai multe regiuni montane din România. Conform datelor publicate de meteorologii Accu Weather, anumite stațiuni turistice aflate la altitudini ridicate ar putea înregistra episoade de ninsoare, în condițiile unor temperaturi mai scăzute decât valorile normale ale perioadei. Informațiile vizează în special zonele montane situate la peste 1.000 de metri altitudine.

Stațiunea Predeal, considerată cea mai înaltă stațiune urbană din România, se află printre localitățile pentru care sunt prognozate fenomene meteo specifice sezonului rece.

Potrivit EaseWeather, în această zonă sunt estimate „șase zile cu precipitații mixte, între 8–10 mai și 13–15 mai”. În același interval, valorile termice maxime ar urma să se situeze „între 8 și 10 grade Celsius”, în timp ce temperaturile minime nocturne „se vor apropia de 0 grade”.

Meteorologii menționează că aceste condiții pot favoriza „depunerea unui strat subțire de zăpadă”, în special în cursul nopților și dimineților, atunci când temperaturile sunt mai scăzute.

Fenomenul prognozat nu este limitat doar la Predeal. Conform informațiilor transmise de EaseWeather, și alte stațiuni montane ar putea fi afectate de precipitații sub formă de ploaie, lapoviță și ninsoare. Printre acestea se numără Sinaia, Bușteni, Azuga, Rânca și Păltiniș.

De asemenea, prognozele indică precipitații mixte și în zonele înalte din Munții Apuseni și din Maramureș. Meteorologii precizează că „luna mai va fi, practic, mai rece decât în mod normal” în aceste regiuni, din cauza pătrunderii maselor de aer rece.

Potrivit EaseWeather, aceste condiții sunt determinate de „masele de aer rece care vor traversa zona Carpaților”. Acestea vor influența în special regiunile montane situate la altitudini ridicate, unde temperaturile vor rămâne scăzute pe perioade mai lungi de timp. Traversarea Carpaților de către aerul rece va accentua instabilitatea atmosferică și va favoriza apariția precipitațiilor mixte.

Meteorologii mai arată că valorile estimate pentru luna mai 2026 se situează sub media multianuală specifică acestei perioade, fără a oferi, în acest moment, un impact extins asupra zonelor joase sau urbane din afara regiunilor montane.

Datele prezentate sunt bazate pe prognozele publicate de meteorologii EaseWeather și pot fi actualizate în funcție de evoluția modelelor meteorologice.