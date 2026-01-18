România îngheață. Cod galben de ger pentru toată țara de la ANM, pentru nopțile următoare

Meteorologii Administrației Naționale de Meteorologie (ANM) au emis alerte Cod galben de ger pentru toată suprafața României, pentru nopțile următoare, cu temperaturi care vor coborî până la -20 de grade Celsius.

Temperaturile nocturne se vor situa între minime de sub -20 de grade și maxime de -10 grade. Zona Crișanei va fi lovită de gerul cumplit mai târziu decât restul țării, dar în noaptea de luni spre marți și această parte a țării va fi cuprinsă de temperaturile polare.

Codul galben de ger, cu temperaturi între -21 de grade Celsius și -9 grade, va fi valabil pentru toată țara în noaptea de luni spre marți. Potrivit meteorologilor ANM, temperaturile vor rămâne negative. De asemenea, pe alocuri se vor semnala și precipitații sub formă de ninsoare.

Prima dintre avertizările ANM, pentru intervalul 18 ianuarie, ora 10:00 – 22 ianuarie, ora 10:00, vizează fenomene precum vremea deosebit de rece, cu ger îndeosebi în timpul nopților și dimineților, intensificări ale vântului, precipitații mixte și polei.

„În intervalul menționat valul de frig va persista în cea mai mare parte a țării. Va fi ger în timpul nopților și dimineților în majoritatea zonelor, astfel că temperaturile minime se vor situa în general între -20 și -6 grade, iar în nordul și nord-estul Moldovei și pe arii restrânse în Transilvania, gerul va persista și ziua, cu valori în jurul a -10 grade.

În noaptea de miercuri spre joi (21/22 ianuarie) va mai fi ger în nordul și centrul țării, unde valorile termice se vor situa în general între -17 și -9 grade, iar în regiunile sudice și sud-estice, local vor fi precipitații mixte și se va depune polei.

Temporar vor fi intensificări ale vântului în sudul Banatului și pe arii restrânse în regiunile sud-estice, cu viteze în general de 40...50 km/h, amplificând senzația de frig”, se arată în avertizarea ANM.

O a doua alertă ANM vizează intervalul 18 ianuarie, ora 10:00 – 18 ianuarie, ora 20:00, iar fenomenele indicate sunt temperaturile deosebit de scăzute. „Gerul va persista în nordul și nord-estul Moldovei, precum și în estul Transilvaniei unde maximele vor fi în jurul a -10 grade, iar în restul Moldovei, în sudul și centrul Transilvaniei, precum și în Dobrogea, Muntenia și Oltenia se vor înregistra temperaturi deosebit de scăzute (în medie, cu 7...9 grade mai mici decât cele normale datei), cu valori ce se vor încadra în general între -8 și -4 grade”, a mai comunicat ANM.

Cea de a treia avertizare ANM este pentru intervalul 18 ianuarie, ora 20:00 – 19 ianuarie, ora 10:00. „Vremea va fi geroasă în cea mai mare parte a țării, astfel că temperaturile minime se vor încadra în general între -20 și -10 grade”, au arătat specialiștii.

A patra alertă de la Administrația Națională de Meteorologie se referă la intervalul 19 ianuarie, ora 10:00 – 19 ianuarie, ora 20:00. „În cea mai mare parte a Moldovei, în sudul, centrul și estul Transilvaniei, precum și în Dobrogea, sudul, centrul și estul Munteniei și în sudul Olteniei se vor înregistra temperaturi deosebit de scăzute (în medie, cu 7...9 grade mai mici decât cele normale datei), cu valori ce se vor încadra în general între -8 și -4 grade. În nordul Moldovei, precum și în depresiunile și văile din Transilvania, gerul va persista și vor fi temperaturi în jurul a -10 grade”, arată prognoza.

Și, în fine, pentru noaptea de luni spre marți, adică intervalul 19 ianuarie, ora 20:00 – 20 ianuarie, ora 10:00, ANM anunță ger rar întâlnit în ultima perioadă. „Vremea va fi geroasă în cea mai mare parte a țării, astfel că temperaturile minime se vor încadra în general între -20 și -10 grade”.