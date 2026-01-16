Vremea Breaking news

Nu scăpăm de ger nici în februarie. Prognoza meteo pe termen lung

Nu scăpăm de ger nici în februarie. Prognoza meteo pe termen lung
Vremea va continua să fie rece în România, iar gerul nu se dă plecat în următoarele săptămâni, potrivit prognozei pe publicate de Administrația Națională de Meteorologie (ANM). Meteorologii estimează că temperaturile se vor situa constant sub mediile climatologice specifice perioadei.

Prognoza meteo pentru următoarele patru săptămâni

Între 19 și 26 ianuarie, valorile termice vor fi mai scăzute decât cele obișnuite pentru această perioadă, cu diferențe mai accentuate în nordul țării. Precipitațiile vor fi în general deficitare în toate regiunile.

În intervalul 26 ianuarie – 2 februarie, temperaturile medii vor rămâne sub cele normale, mai ales în nord-est, iar cantitățile de precipitații vor fi ușor deficitare în zonele montane și ușor excedentare în sud-vest, în timp ce în restul teritoriului vor fi apropiate de normal.

Începutul lunii februarie vine cu un nou val de frig

În perioada 2–9 februarie, regimul termic va continua să fie mai scăzut decât mediile multianuale, iar precipitațiile se vor situa, în general, în limite normale pentru această săptămână.

Atac mortal în plină stradă, în Germania. Afganul acuzat a invocat „motivații religioase”
O nou tentativă de sabotaj orchestrată de Rusia. România, pe lista țintelor principale

Între 9 și 16 februarie, temperaturile medii se vor menține sub valorile caracteristice pentru săptămâna respectivă în întreaga țară, iar cantitățile de precipitații vor fi apropiate de normal la nivel național.

Prognoza meteo pentru acest weekend

Sâmbătă și duminică, vremea va fi foarte rece, cu dimineți geroase și cer variabil, uneori acoperit de nori. Vântul va sufla slab și moderat, iar valorile maxime se vor încadra între -6 și -2 grade, în timp ce minimele vor coborî frecvent sub -10 grade.

Luni, gerul va persista în orele dimineții, iar cerul va fi parțial noros. Temperaturile maxime vor fi în jur de -3 grade, iar minimele se vor situa între -10 și -8 grade.

Cod galben de vreme severă

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis atenționări Cod galben pentru perioada 16–17 ianuarie 2026, avertizând asupra gerului, precipitațiilor mixte, poleiului și intensificărilor de vânt.

Vremea se va răci semnificativ în următoarele ore, în special în jumătatea estică a țării. Noaptea și dimineața gerul va fi resimțit în majoritatea regiunilor, cu temperaturi minime cuprinse între -18 și -8 grade. În nordul și centrul Moldovei, frigul va persista și pe parcursul zilei, cu valori între -14 și -10 grade.

Soarta pensiilor speciale și bătălia pentru controlul Serviciilor
Nicușor și Dominic, doi frați neomarxiști față cu ratarea
Comaroni, Hoandră, Turcescu. Hai LIVE!
