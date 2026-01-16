Vremea

Prognoza meteo, 16 ianuarie. Ger și ninsori în aproape toată țara. Minime până la -16 grade în unele zone

Prognoza meteo, 16 ianuarie. Ger și ninsori în aproape toată țara. Minime până la -16 grade în unele zone
La început de weekend, temperaturile vor crește ușor în nord-vest și parțial în centrul țării, în timp ce în celelalte regiuni vor scădea. Cerul va fi mai mult noros, cu înnorări temporare în jumătatea nord-estică, potrivit ANM.

Prognoza meteo, 16 ianuarie. Nu vor lipsi nici ploile

Vor fi precipitații slabe, predominant sub formă de ploaie în Banat și Crișana, mixte la munte și în Transilvania și ninsori în Oltenia, local în Muntenia și izolat în Dobrogea. Izolat se vor forma depuneri de polei, iar vântul va sufla slab și moderat, cu intensificări în sudul Banatului și pe litoral.

Temperaturile maxime vor fi cuprinse între -11 și 7 grade, iar minimele între -13 și 1 grad, cele mai scăzute valori fiind în nordul Moldovei și estul Transilvaniei. Izolat se va forma ceață, posibil asociată cu depunere de chiciură.

București: Ninsori și ger accentuat

Capitala va resimți o răcire accentuată. Cerul va fi mai mult noros, iar pe parcursul zilei se vor semnala ninsori slabe. Vântul va sufla slab și moderat.

Temperatura maximă va fi de -3…-2 grade, iar minima se va situa în jurul valorii de -9 grade.

Atenționări speciale

Meteorologii ANM au emis o informare meteo valabilă până pe 20 ianuarie, avertizând că urmează perioade geroase, îndeosebi în nopți și dimineți, cu temperaturi minime între -16 și -8 grade. Vor fi precipitații mixte și polei, iar vântul va prezenta intensificări locale de 40–50 km/h.

Un cod galben este în vigoare până vineri, 16 ianuarie, ora 20:00, pentru nordul și estul Moldovei, unde se vor înregistra temperaturi extrem de scăzute, cu ger pe timpul nopții. Minimele se vor situa între -13 și -8 grade, iar temperaturile diurne vor rămâne în jurul valorii de -10 grade.

Prognoza meteo pentru weekend

Sâmbătă și duminică, vremea va rămâne deosebit de rece, geroasă dimineața, cu cer variabil și înnorări temporare. Vântul va sufla slab și moderat, iar temperaturile maxime vor oscila între -6 și -2 grade, iar minimele vor coborî frecvent sub -10 grade.

Luni, gerul va persista dimineața, iar cerul va fi variabil, cu maxime de circa -3 grade și minime între -10 și -8 grade.

