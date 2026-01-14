Câte valuri de ger mai vin peste România. Prognoza de la ANM e neliniștitoare

În următoarele ore, valorile termice vor fi mai ridicate decât cele înregistrate în această perioadă, însă meteorologii spun că românii nu au motive de bucurie. La început de weekend, temperaturile vor atinge din nou pragul critic în toată țara. Mai mult, gerul va persista și pe parcursul zilelor, spune meteorologul ANM Florinela Georgescu.

Potrivit meteorologului, procesul de încălzire va continua, însă valorile termice rămân sub mediile multianuale. În sud, dimineața au fost înregistrate cele mai scăzute temperaturi, iar maximele așteptate se vor încadra între -6 și 6 grade.

„Ne așteptăm ca procesul de încălzire să continue. În sud s-au înregistrat de dimineață cele mai scăzute temperaturi. Chiar dacă temperaturile vor crește simțitor, încă se vor menține sub mediile multianuale. Maximele pe care le așteptăm se vor încadra între -6 și 6 grade.

Noaptea care urmează va fi una cu temperaturi mai ridicate, însă rămân sub zero grade în unele regiuni. Precipitațiile nu vor fi importante cantitativ, dar vor fi mixte și, deci, vor exista condiții de formare a poleiului, iar atunci trebuie să fim atenți la modul în care circulăm”, a explicat meteorologul.

România se pregătește pentru o perioadă de răcire a vremii, care va fi resimțită începând cu noaptea de joi spre vineri. Nopțile următoare vor fi din ce în ce mai geroase, iar temperaturile diurne vor scădea semnificativ, urmând să se înregistreze valori de până la -10 grade în mai multe regiuni.

„Din păcate, urmează o nouă răcire a vremii. O vom resimți în noaptea de joi spre vineri. Nopțile următoare vor aduce temperaturi din ce în ce mai scăzute. Temperaturi de -10 grade urmează să înregistrăm și pe parcursul zilelor. Această situație va dura până spre jumătatea săptămânii viitoare, când așteptăm o mică încălzire”, a adăugat Florinela Georgescu.

Prognoza meteo pentru sfârșitul lunii ianuarie și începutul lunii februarie indică o perioadă cu temperaturi ușor variabile, dar în general apropiate de mediile climatologice. Până pe 19 ianuarie, valorile termice vor fi mai scăzute decât normalul perioadei, iar precipitațiile se vor încadra în limite normale. Săptămâna 19–26 ianuarie va aduce o încălzire treptată, cu temperaturi mai ridicate decât mediile multianuale în regiunile vestice, sudice și montane. În restul țării, vremea va rămâne apropiată de normal, iar cantitățile de precipitații vor fi obișnuite.

La începutul lunii februarie, în intervalul 26 ianuarie – 2 februarie, temperaturile se vor situa aproape de valorile normale, cu precipitații reduse în zonele montane și cantități normale în restul regiunilor. În perioada 2–9 februarie, vremea va fi conform așteptărilor pentru sezon, cu precipitații care se vor menține în limite normale pentru începutul lunii februarie.