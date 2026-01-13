Prognoza meteo, 13 ianuarie. Iarna continuă cu temperaturi extreme. Cod galben de ger și polei în anumite regiuni ale țării

Vremea va rămâne deosebit de rece, cu temperaturi deosebit de scăzute dimineața în nord și centru. Potrivit ANM, gerul va fi prezent în Maramureș, Transilvania, jumătatea de nord a Moldovei și în zonele montane.

Maximele se vor situa între -9 și 2 grade, iar minimele între -13 și -6 grade, local mai ridicate în sud-vest, până la 1–3 grade. Cerul va fi mai mult noros în regiunile intracarpatice, unde temporar va ninge, mai ales ziua, depunându-se strat de zăpadă de 2–8 cm, iar în Carpații Occidentali și vestul Carpaților Meridionali stratul va ajunge local la 10–15 cm.

În sud și est, înnorările vor fi trecătoare, iar ninsorile slabe se vor semnala pe arii relativ extinse în Oltenia, local în Muntenia și izolat în Dobrogea și Moldova.

În Banat și Oltenia, ninsoarea se poate transforma local în lapoviță și ploaie, cu depuneri de polei. Vântul va sufla slab și moderat, cu intensificări temporare în zonele montane înalte, în special în Carpații Meridionali, unde va viscoli zăpada cu viteze de 70–80 km/h. Dimineața, pe arii restrânse vor fi ceață și chiciură.

În București, gerul va persista, mai ales dimineața. Cerul va fi temporar noros, iar după-amiaza și seara se vor semnala ninsori slabe. Vântul va sufla slab până la moderat. Temperatura maximă va fi între -4 și -2 grade, iar cea minimă între -8 și -7 grade. În prima parte a zilei vor fi condiții de ceață și chiciură.

În intervalul 12–19 ianuarie, temperaturile vor fi mai scăzute decât în mod obișnuit în toate regiunile, iar cantitățile de precipitații se vor situa, în general, în limite normale.

În săptămâna 19–26 ianuarie, vremea se va încălzi ușor, depășind local mediile climatologice, în special în zonele montane și în regiunile vestice și sudice. În restul țării, temperaturile vor fi apropiate de normal, iar precipitațiile se vor menține în parametri obișnuiți.

La începutul lunii februarie, între 26 ianuarie și 2 februarie, temperaturile vor fi apropiate de valorile normale, cu precipitații mai reduse în zonele montane, în timp ce restul regiunilor vor primi cantități de precipitații normale pentru această perioadă.

În intervalul 2–9 februarie, vremea va fi în general normală pentru sezon în întreaga țară, iar precipitațiile vor rămâne apropiate de mediile climatologice specifice începutului de februarie.