Urmează cea mai geroasă noapte din această iarnă. Temperaturile vor atinge pragul critic. Când se mai încălzește

În următoarele ore, vremea va continua să se răcească la nivelul întregii țări. Elena Mateescu, șefa ANM, a anunțat că temperaturile vor atinge pragul critic de -20 grade în noaptea de luni spre marți.

„Va fi cea mai geroasă noapte din această iarnă. Minimele se vor situa între -20 și -10 grade, valori mult mai coborâte decât înregistrate în zilele precedente”, a spus șefa ANM.

Ger va fi și în Capitală, unde minimele vor coborî până la -15 grade Celsius.

„În Capitală ne așteptăm la temperaturi de -14 sau chiar -15 grade în zona preorășenească”, a adăugat Elena Mateescu.

De asemenea, meteorologul a anunțat că ninsorile slabe vor continua în unele regiuni din țară.

„Precipitații se vor înregistra în zona montană, local, dar și în nordul și centrul țării, 3-7 cm de zăpadă, cu intensificări ale vântului de 70-80 km/h”, a arătat aceasta.

Potrivit prognozelor Administrației Naționale de Meteorologie, de joi se estimează o ușoară încălzire a vremii, cu temperaturi care vor urca treptat până la 7-8 grade. Elena Mateescu a anunțat că această creștere va fi treptată și nu va elimina complet disconfortul termic resimțit.

„Vremea va fi deosebit de rece până la mijlocul acestei săptămâni. De joi, temperaturile vor fi în ușoară creștere, urmând să ajungă până la 7-8 grade”, a încheiat șefa ANM.

Meteorologii prognozează pentru a doua parte a lunii ianuarie temperaturi mai scăzute decât media obișnuită pentru această perioadă în toate regiunile țării, între 12 și 19 ianuarie, în timp ce cantitățile de precipitații se vor menține, în general, în limite normale.

În săptămâna 19–26 ianuarie, se așteaptă o ușoară încălzire, temperaturile medii urmând să depășească local valorile normale, mai ales în zonele montane și în regiunile vestice și sudice. În restul teritoriului, valorile termice se vor apropia de mediile climatologice, iar regimul ploilor va rămâne apropiat de normal.

La începutul lunii februarie, între 26 ianuarie și 2 februarie, se estimează că temperaturile medii vor fi, în mare parte, în jurul normalului climatologic. Precipitațiile vor fi deficitare local în zonele montane, în timp ce în restul țării cantitățile de apă vor fi apropiate de mediile perioadei.

Pentru intervalul 2–9 februarie, meteorologii prognozează valori termice normale pentru această perioadă în întreaga țară, iar precipitațiile se vor menține, în general, la un nivel caracteristic sezonului.