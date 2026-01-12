Vremea

Prognoza meteo, 12 ianuarie. România, sub influența unui nou val de ger. Temperaturile coboară până la -19 grade

Prognoza meteo, 12 ianuarie. România, sub influența unui nou val de ger. Temperaturile coboară până la -19 gradeInghet. Sursa foto: Freepik
În prima zi a săptămânii, vremea va fi deosebit de rece la nivelul întregii țări. Temperaturile maxime se vor încadra, în general, între -10 și 0 grade, iar minimele vor coborî frecvent între -19 și -9 grade, cu valori ușor mai ridicate în extremitatea de sud-vest, pe litoral și în Delta Dunării, unde se vor înregistra minime de -7…-5 grade, anunță ANM.

Prognoza meteo, 12 ianuarie. Ger persistent în România

Cerul va fi variabil în sud și sud-est, însă în restul teritoriului vor predomina înnorările, iar temporar va ninge slab, cu precădere în zonele montane, în nordul și în centrul țării.

Potrivit meteorologilor, ninsorile slabe vor apărea pe arii restrânse, mai ales în vest și nord. În Maramureș și în nordul Carpaților Orientali se va depune un strat nou de zăpadă, cu grosimi cuprinse, în general, între 3 și 7 centimetri, în timp ce vântul va sufla slab și moderat, cu intensificări temporare la munte, unde rafalele vor atinge 70–80 km/h și vor viscoli zăpada, dar și pe parcursul zilei în vestul și sudul Olteniei, precum și izolat în celelalte regiuni.

Pe arii restrânse se va semnala ceață, asociată cu depuneri de chiciură, fenomen ce va putea reduce vizibilitatea în special în zonele joase și în depresiunile intramontane.

În București, vremea se va menține deosebit de rece, cu ger accentuat pe timpul nopții, cer variabil și vânt slab până la moderat, iar temperatura maximă se va situa în jurul valorii de -2 grade, în timp ce minima va coborî până la -13…-9 grade.

Prognoza pentru a doua partea lunii ianuarie și începutul lunii februarie

Pentru a doua parte a lunii ianuarie, meteorologii estimează că, în intervalul 12–19 ianuarie, valorile termice vor fi mai scăzute decât cele obișnuite pentru această perioadă în toate regiunile, în timp ce cantitățile de precipitații se vor menține, în general, în limite normale.

În săptămâna 19–26 ianuarie, temperaturile medii vor crește ușor și vor depăși local valorile normale, în special în zonele montane și în unele regiuni vestice și sudice, iar în restul teritoriului se vor apropia de mediile climatologice, cu un regim pluviometric care va rămâne, în ansamblu, apropiat de normal.

La începutul lunii februarie, în perioada 26 ianuarie – 2 februarie, temperatura medie a aerului va fi, în mare parte, apropiată de normalul climatologic, deși precipitațiile vor fi local deficitare în zonele montane, în timp ce în celelalte regiuni cantitățile de apă vor fi apropiate de mediile specifice perioadei.

Pentru intervalul 2–9 februarie, estimările indică valori termice situate în jurul normalului perioadei pe întreg teritoriul României, iar precipitațiile se vor menține, în general, la un nivel apropiat de cel caracteristic acestui interval.

