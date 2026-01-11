Prognoza meteo, 11 ianuarie. Încă un episod de ger în România. Temperaturi de până la -15 grade în unele județe

La final de weekend, vremea va deveni deosebit de rece în toată țara, cu episoade de ger dimineața, mai ales în jumătatea nordică și izolat în celelalte regiuni. Cerul va fi mai mult noros, iar temporar va ninge, în general slab, la munte, în Maramureș și Transilvania, dar și local în Banat, Crișana, Oltenia și Muntenia, pe alocuri ninsori fiind posibile și în restul teritoriului, potrivit ANM.

Vântul va sufla slab și moderat, cu intensificări locale și temporare în sud-vest și pe litoral, unde vitezele vor atinge în general 40–50 km/h, precum și la munte, în special la altitudini mari, unde rafalele vor ajunge la 60–70 km/h și vor viscoli ninsoarea.

Temperaturile maxime se vor situa, în general, între -11 și 0 grade, cu cele mai ridicate valori în extremitatea sud-vestică a Olteniei, în timp ce minimele vor fi cuprinse între -15 și -6 grade, iar izolat se va forma ceață cu depunere de chiciură.

În București, vremea va deveni deosebit de rece, cerul va fi noros, va ninge și se va depune un strat de zăpadă de 2–4 centimetri, în condițiile unui vânt slab până la moderat.

Temperatura maximă va fi de -4…-3 grade, iar minima va coborî la -6…-5 grade.

Meteorologii anunță că, în intervalul 12–19 ianuarie, vremea va fi mai rece decât în mod obișnuit pentru această perioadă în toate regiunile țării, în timp ce cantitățile de precipitații se vor menține, în general, în limite normale.

În săptămâna 19–26 ianuarie, temperaturile medii vor crește ușor și vor depăși valorile normale în zonele montane, precum și local în regiunile vestice și sudice, în timp ce în restul teritoriului vor fi apropiate de cele specifice sezonului, iar regimul pluviometric va rămâne, în ansamblu, normal.

La începutul lunii februarie, în perioada 26 ianuarie – 2 februarie, temperatura medie a aerului va fi apropiată de normal în cea mai mare parte a țării, însă precipitațiile vor fi local deficitare în zonele montane, celelalte regiuni urmând să înregistreze cantități apropiate de mediile climatologice.

Pentru intervalul 2–9 februarie, meteorologii estimează că valorile termice se vor situa în jurul normalului perioadei pe întreg teritoriul României, iar precipitațiile se vor menține, în general, la un nivel apropiat de cel specific acestui interval.