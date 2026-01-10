Vremea Breaking news

Ger năprasnic. Cod galben pentru jumătate din țară, prognoza ANM actualizată

Ger năprasnic. Cod galben pentru jumătate din țară, prognoza ANM actualizată
Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a actualizat prognoza meteo pentru următoarele zile și a transmis că România va intra într-o perioadă deosebit de rece începând de sâmbătă noapte, iar mai mult de jumătate din țară va fi sub atenționare cod galben de ger. Temperaturile vor coborî până la -15 grade noaptea, iar ziua maximele vor fi negative, cuprinse între -11 și 0 grade.

Când începe valul de frig și cât va dura

Potrivit meteorologilor, intervalul critic este 10 ianuarie, ora 10.00 – 13 ianuarie, ora 10.00. În acest interval, vremea va fi deosebit de rece, cu ger mai ales noaptea și dimineața, ninsori locale și intensificări ale vântului în mai multe regiuni. Frigul nu va fi însă un episod scurt: ANM anunță că până cel puțin pe 15 ianuarie temperaturile vor rămâne foarte scăzute în nordul, centrul și estul țării.

Sâmbătă: ger în nord, temperaturi negative în jumătate de țară

Sâmbătă, 10 ianuarie, răcirea se va resimți mai ales în jumătatea de nord a țării. Aici, temperaturile maxime vor fi preponderent negative, cuprinse între -9 și 0 grade. În nordul Moldovei, gerul va persista pe tot parcursul zilei, cu valori în jur de -10 grade. Pentru această zonă, meteorologii au emis o atenționare cod galben de ger, valabilă până sâmbătă seara, la ora 20:00.

De sâmbătă noapte, ger în toată țara

Frig

Sursa foto: Arhiva EVZ

Începând de sâmbătă noaptea și până marți, 13 ianuarie, valul de aer rece se va extinde în toate regiunile. Banatul, Crișana, Maramureșul, Transilvania, Moldova și zonele montane vor fi cele mai afectate, dar gerul va fi resimțit local și în restul teritoriului. Temperaturile maxime se vor situa, în general, între -11 și 0 grade, cu ger persistent chiar și pe timpul zilei, izolat în nord și centru. Minimele nocturne vor coborî frecvent între -15 și -6 grade.

Ninsori și strat de zăpadă în sud și sud-est

Sâmbătă și duminică sunt așteptate precipitații pe arii relativ extinse în sud și sud-est și local în celelalte regiuni. Cele mai consistente ninsori vor fi în noaptea de sâmbătă spre duminică, când în extremitatea de sud și sud-est a țării se va depune un strat de zăpadă de aproximativ 5–15 centimetri, echivalentul a 10–15 litri de apă pe metru pătrat.

Vânt puternic și ninsoare viscolită

Vântul va amplifica senzația de frig. Sâmbătă, intensificări temporare sunt așteptate în Dobrogea, în jumătatea estică a Munteniei și în sudul Moldovei. Duminică, rafalele vor fi mai puternice în sud-vestul țării și în zonele montane. Vitezele vor atinge, în general, 40–50 km/h în zonele joase și 60–70 km/h la altitudini mari, iar ninsoarea va fi temporar viscolită, cu vizibilitate redusă.

Cod galben de ger pentru mai mult de jumătate de țară

Hartă, cod galben de ger

Sursa foto: ANM

Pentru intervalul 10 ianuarie, ora 20.00 – 12 ianuarie, ora 10:00, ANM a emis o atenționare cod galben de ger pentru Banat, Crișana, Maramureș, Transilvania, Moldova și zonele montane. În aceste regiuni, temperaturile maxime se vor încadra între -10 și -2 grade, iar minimele vor coborî între -15 și -6 grade, cu ger persistent inclusiv pe parcursul zilei, izolat în nord și centru.

 

