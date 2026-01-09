Ger extrem în mai multe zone din România. Urmează 20 de zile cu ninsoare și temperaturi de până la minus 23 de grade

România se confruntă cu un episod prelungit de iarnă severă. Potrivit meteorologilor de la Accuweather, valul de ninsori va continua în următoarele 20 de zile în unele regiuni, iar temperaturile vor fi extrem de scăzute.

Valorile termice vor rămâne negative pe tot parcursul lunii ianuarie, iar gerul va fi resimțit mai intens în zonele montane. Ninsorile vor fi frecvente, iar stratul de zăpadă va fi consistent în localitățile aflate la altitudini mari, anunță Accuweather.

Specialiștii meteo avertizează că România se află sub o informare ce vizează ninsoare, polei, intensificări ale vântului, ger și vreme deosebit de rece, valabilă cel puțin până pe 10 ianuarie 2026. După această dată, temperaturile vor rămâne foarte scăzute, mai ales în zonele montane.

Între 11 și 18 ianuarie, ninsoarea va fi aproape zilnică, cu maxime între -12 și 2°C și minime între -17 și -3°C. În perioada 19–25 ianuarie, ninsorile vor continua, temperaturile maxime urcând până la 4°C, iar minimele situându-se între -5 și -3°C.

Ultima decadă a lunii aduce ninsori aproape constante, cu maxime între -3 și -1°C și minime între -10 și -6°C.

În paralel, Italia se confruntă cu un val de frig intens. Regiunea Veneto a înregistrat temperaturi de până la -23,1°C în zona Marcesina și -21,9°C pe vârful Marmolada. Valul de frig a afectat și regiunea Molise, unde școlile au fost închise în mai multe localități, inclusiv în capitala regională Campobasso.

Episod de iarnă severă în țară. Când se mai încălzește

În intervalul 12–19 ianuarie, meteorologii estimează temperaturi mai scăzute decât cele obișnuite pentru această perioadă în întreaga țară, în timp ce cantitățile de precipitații vor rămâne, în general, în limite normale.

Între 19 și 26 ianuarie, valorile medii ale temperaturii vor depăși normalul sezonier în zonele montane și local în regiunile vestice și sudice, iar în restul țării vor fi apropiate de mediile climatice. Precipitațiile se vor menține aproape de normal pentru această perioadă.

La începutul lunii februarie, între 26 ianuarie și 2 februarie, temperaturile medii vor fi apropiate de valorile normale în majoritatea regiunilor, iar precipitațiile vor fi ușor deficitare în zonele montane, restul țării înregistrând cantități aproape de cele obișnuite.

În săptămâna 2–9 februarie, mediile termice vor rămâne aproape de normal pe întreg teritoriul României, iar regimul pluviometric va fi, în general, similar cu cel specific sezonului.