Valul de aer polar se extinde în România. Noi alerte de ger și viscol emise de ANM

România se confruntă cu un episod sever de iarnă, marcat de temperaturi extrem de scăzute, ninsori și vânt puternic. După zile cu viscol și drumuri blocate, gerul s-a instalat în aproape toată țara, provocând perturbări majore în trafic, închiderea unor școli și probleme în alimentarea cu energie electrică. Administrația Națională de Meteorologie a actualizat avertizările de vreme extremă.

ANM a emis o informare meteo valabilă în intervalul 9 ianuarie, ora 10:00 – 13 ianuarie, ora 10:00, care vizează vreme deosebit de rece, cu ger mai ales noaptea și dimineața, precipitații mixte, polei, ninsori, depuneri locale de strat de zăpadă și intensificări ale vântului.

Administrația Națională de Meteorologie, avertizează că finalul acestei săptămâni va aduce un episod de vreme foarte rece, în special în jumătatea de nord a țării. Vineri și sâmbătă, temperaturile maxime vor fi preponderent negative, cu valori cuprinse între -9 și 0 grade, cele mai scăzute fiind așteptate în regiunile intracarpatice. Noaptea de vineri spre sâmbătă va fi una geroasă, cu minime care pot coborî până la -14…-10 grade în nordul Moldovei și estul Transilvaniei, iar pe parcursul zilei de sâmbătă gerul va persista în nordul Moldovei, unde temperaturile se vor menține în jurul a -10 grade.

Potrivit meteorologilor, începând din noaptea de sâmbătă spre duminică și până marți, 13 ianuarie, vremea va deveni deosebit de rece la nivelul întregii țări. Gerul se va resimți mai ales în timpul nopților și dimineților în Banat, Crișana, Maramureș, Transilvania, Moldova și în zonele montane, dar izolat și în celelalte regiuni. Temperaturile maxime vor fi, în general, între -11 și 0 grade, cu ger persistent inclusiv pe timpul zilei în nord și centru, iar minimele vor coborî frecvent între -18 și -6 grade. ANM precizează că până în jurul datei de 15 ianuarie vremea va rămâne deosebit de rece în nordul, centrul și estul țării, cu nopți și dimineți geroase.

O altă atenționare Cod galben, valabilă în intervalul orar 10:00–17:00, vizează zonele montane. Meteorologii avertizează asupra intensificărilor vântului și a fenomenului de viscol, condiții care pot afecta circulația și activitățile desfășurate la altitudini mari. În special în masivele montane, vremea vascolită va reduce semnificativ vizibilitatea și va crea disconfort termic accentuat.

Potrivit prognozei, în Carpații Meridionali și în cea mai mare parte a Carpaților Orientali, vântul va sufla cu putere, atingând viteze de 50–70 km/h. La altitudini de peste 1.700 de metri, rafalele vor depăși frecvent 70–85 km/h, viscolind zăpada depusă. În aceste condiții, vizibilitatea se va menține sub 100 de metri, iar riscul de blocaje temporare pe traseele montane va fi ridicat.

Pe lângă acest avertisment, ANM a emis și o atenționare Cod galben de ger pentru nordul Moldovei și estul Transilvaniei, valabilă din 9 ianuarie, ora 20:00, până pe 10 ianuarie, ora 20:00. În noaptea de vineri spre sâmbătă, temperaturile minime vor coborî la valori extrem de scăzute, cuprinse, în general, între -14 și -10 grade. În județele din nordul Moldovei, gerul va persista și pe parcursul zilei de sâmbătă, când temperaturile maxime vor rămâne în jurul valorii de -10 grade, menținând o vreme deosebit de rece.

ANM a emis și o atenționare meteorologică Cod galben, valabilă între 10 ianuarie, ora 20:00, și 12 ianuarie, ora 10:00, care vizează Banatul, Crișana, Maramureșul, Transilvania, Moldova și zonele montane.

În acest interval, vremea va fi deosebit de rece, cu ger accentuat mai ales noaptea și dimineața. Temperaturile maxime se vor situa, în general, între -12 și -3 grade, iar în unele zone din nord și centru gerul va persista inclusiv pe parcursul zilei. Minimele nocturne vor coborî, în cea mai mare parte a regiunilor, între -18 și -6 grade.