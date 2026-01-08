Vremea rea face prăpăd în țară. Numărul gospodăriilor care nu au curent electric a crescut din nou

Numărul consumatorilor din județul Alba rămași fără curent electric a crescut din nou joi dimineață, depășind 4.800 de persoane în nouă unități administrativ-teritoriale. În județ sunt amplasate 24 de generatoare pentru a asigura alimentarea localităților afectate. Potrivit Prefecturii Alba, joi dimineață erau 4.839 de utilizatori nealimentați cu electricitate, iar în teren acționau 10 echipe DEER – Sucursala Alba pentru remedierea situației.

„La momentul de faţă sunt dislocate pe raza judeţului Alba 24 de generatoare (7 prin IGSU şi 17 DEER.) Aceste generatoare vor fi puse în funcţiune, în zone critice, în funcţie de situaţia din teren, conform analizei DEER, pentru asigurarea energiei electrice în cel mai scurt timp a utilizatorilor afectaţi”, a arătat sursa citată.

Circulația pe autostrăzi, drumurile naționale și județene se desfășoară în condiții de iarnă, iar autoritățile acționează cu 86 de utilaje pentru a menține siguranța traficului. În județul Alba, autoritățile au informat că, miercuri seară, patru localități erau fără curent electric, afectând 221 de utilizatori.

Marți, 27.500 de gospodării au fost reconectate la rețeaua electrică. Miercuri, la ora 12:00, mai rămâneau fără curent doar 649 de gospodării, toate în județul Alba, afectat de precipitațiile abundentă.

Inițial, peste 100.000 de locuințe fuseseră afectate, potrivit Ministerului Energiei.

România se confruntă, la final de săptămână, cu un ciclon mediteranean care aduce ninsori abundente și ger în majoritatea regiunilor. Mai multe drumuri naționale sunt închise, iar traficul se desfășoară în condiții de iarnă, autoritățile intervenind cu utilaje de deszăpezire și material antiderapant.

Meteorologii avertizează că un val de aer polar afectează Capitala, cu temperaturi care pot coborî până la -10 grade Celsius și intensificări ale vântului de până la 70 km/h în sud și est și 85 km/h la munte. Fenomenul face parte dintr-un episod de iarnă severă la nivel european, în care ciclonii formați în Atlantic, transportând mase de aer polar, au interacționat cu aerul cald din bazinul Mediteranei, favorizând formarea ciclonilor mediteraneeni care traversează România.

Vremea va continua să se răcească, cu maxime negative în vest, centru și nord și ger instalat în zonele montane și intracarpatice, cu minime sub -10 grade Celsius în 8 și 9 ianuarie. Regimul termic se va menține sub mediile climatologice până la jumătatea lunii ianuarie, între 12 și 15 ianuarie fiind așteptate maxime între -10 și -2 grade și minime ce pot coborî sub -16 grade Celsius. Meteorologii estimează o încălzire treptată după 16 ianuarie.

În București, locuitorii trebuie să se pregătească pentru viscol și temperaturi de până la -10 grade. Cea mai rece zi va fi luni, 12 ianuarie, cu minime de -10 grade și maxime de -7 grade, însoțite de ninsoare. Răcirea începe însă din weekend, 11 ianuarie, cu temperaturi între 2 grade ziua și -6 grade noaptea, iar de marți, 13 ianuarie, valorile rămân negative, cu maxime de -4 grade și minime de -7 grade. Spre sfârșitul lunii se așteaptă o ușoară încălzire, cu maxime ce vor reveni treptat la valori pozitive.

Traficul este afectat în mai multe județe, inclusiv Caraș-Severin, Timiș, Harghita și Sălaj, din cauza zăpezii și blocării unor TIR-uri. Prima ninsoare din București în 2026 a fost înregistrată joi dimineață, cerul fiind noros, cu precipitații slabe mixte ce se vor degaja treptat pe parcursul nopții. Vântul va sufla cu intensități de 40–50 km/h, iar temperaturile se vor încadra între 1 și 2 grade ziua și -5 grade noaptea.

În zilele următoare, valorile termice vor rămâne sub mediile normale pentru această perioadă, cu ger local în centru și nord, precipitații mixte, polei și ninsori izolate. Pe arii restrânse se vor semnala ceață și chiciură, iar vântul va continua să aibă intensificări, mai ales în Carpații Meridionali și Orientali, precum și în sud, est și centru.