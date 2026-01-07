Sute de gospodării încă fără curent, după valul de avarii provocat de vremea severă

În urma avariilor produse la rețeaua de energie, peste 650 de gospodării sunt în continuare fără curent electric. Inițial, numărul total al locuințelor afectate era de peste 100.000, potrivit celor mai recente date ale Ministerului Energiei.

În ultimele 24 de ore, peste 27.500 de gospodării au fost reconectate la rețeaua electrică. Miercuri, la ora 12:00, mai erau nealimentate doar 649 de gospodării, toate în județul Alba, afectat de precipitațiile abundente.

Luni, la aceeași oră, peste 28.000 de consumatori din 100 de localități erau fără curent, cele mai afectate județe fiind Alba și Hunedoara.

În județul Alba, avariile afectează 14 localități. Autoritățile și echipele de intervenție continuă lucrările pentru remedierea tuturor defecțiunilor.

În teren acționează 41 de echipe, în colaborare cu autoritățile locale și județene, pentru a restabili alimentarea cât mai rapid, potrivit reprezentanților Ministerului.

Principalele probleme au fost cauzate de acumulările mari de zăpadă pe arbori, crengile rupte afectând conductoarele și izolatoarele. În ciuda acestor incidente, Sistemul Energetic Național funcționează în parametri normali, arată sursa.

Pentru remedierea situației, în județul Alba intervin electricieni și specialiști, iar miercuri au fost mobilizați 220 de tehnicieni în zona Munților Apuseni. Autoritățile estimează că toți consumatorii vor fi realimentați până la sfârșitul zilei, iar în zonele cele mai afectate au fost instalate generatoare pentru a asigura energia electrică.

De asemenea, traficul în județ se desfășoară în continuare în condiții de iarnă. În ultimele 24 de ore, 80 de utilaje au intervenit pentru menținerea siguranței pe drumurile naționale, județene și autostrăzi. Problemele cauzate de mașini înzăpezite și drumuri blocate au fost soluționate cu sprijinul ISU Alba, poliției și jandarmilor montani.

Până pe 12 ianuarie, vremea va fi mai rece decât normal în vest, nord, nord-est și local în zonele centrale. Sud-estul va avea temperaturi ușor peste mediile climatice, iar restul țării se va menține aproape de normal. Precipitațiile vor fi mai abundente decât de obicei, mai ales în sud-vest.