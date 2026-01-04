Hunedoara, în continuare paralizată de ninsori și viscol. Mulți consumatori, fără căldură

Județul Hunedoara continuă să se confrunte, duminică după-amiază, cu efectele ninsorilor abundente și ale viscolului. Peste 100 de copaci au fost doborâți, iar aproape 6.500 de consumatori rămân nealimentați cu energie electrică. Pe principalele drumuri din județ acționează în acest moment 24 de utilaje pentru deszăpezire.

Comitetul Județean pentru Situații de Urgență Hunedoara a transmis că intervențiile continuă pentru a reduce impactul fenomenelor meteo extreme și a restabili serviciile esențiale.

Într-o situație critică, echipele ISU și Salvamont au asigurat transportul unui pacient din localitatea Bătrâna către Dobra, pentru tratament de dializă.

Autoritățile au reușit să degajeze aproximativ 100 de arbori căzuți pe drumuri din cauza greutății zăpezii și a rafalelor puternice de vânt, restabilind astfel circulația pe mai multe sectoare importante.

În ceea ce privește alimentarea cu energie electrică, comuna Bucureșci beneficiază de un generator de mare capacitate din dotarea ISU Hunedoara, relocat pentru a furniza curent locuitorilor din satele Curechiu, Șesuri și Merișori până la remedierea defecțiunilor din rețeaua principală.

Potrivit autorităților, 29 de localități din județ rămân nealimentate cu energie, afectând aproximativ 6.470 de utilizatori dintr-un total de 24.510 afectați inițial. În teren acționează 29 de echipe pentru restabilirea energiei electrice: 18 echipe din județ, 6 echipe sosite din alte județe și 5 echipe ale unor contractori privați.

Pe drumurile naționale, 24 de utilaje intervin pentru menținerea practicabilității căilor rutiere, în timp ce operatorii responsabili de drumurile județene folosesc 60 de utilaje pentru a preveni blocajele și pentru a asigura accesul în toate localitățile afectate.

Autoritățile recomandă locuitorilor să evite deplasările neesențiale, să fie echipați corespunzător în cazul călătoriilor și să acorde sprijin vecinilor aflați în dificultate, mai ales persoanelor vulnerabile sau celor care necesită tratamente medicale urgente.