Frig, cer acoperit de nori și condiții de ninsoare, azi, în Republica Moldova

Vreme specifică acestei perioade a anului, azi, 4 ianuarie, în Republica Moldova, cu temperaturi scăzute, cer înnorat în toată țara, pe tot parcursul zilei și condiții de precipitații sub formă de ninsoare, conform meteorologilor. Maximele de duminică vor varia între 0 și 4 grade Celsius, minima din timpul nopții va coborî la -2 grade. Vântul va sufla cu intensificări în toată țara.

Sunt așteptate ninsori în nordul și în estul teritoriului. Sunt anunțate 0 grade Celsius la Briceni și la Rîbnița, la Bălți va fi 1 grad, la Chișinău și la Cahul câte 3 grade Celsius și 4 grade la Ștefan-Vodă. Mâine, la început de săptămână, continuă procesul de răcire, maximele se vor încadra între -1 și 0 grade, sunt așteptate ninsori în toată țara.

În România, azi, vremea va fi în general închisă și se vor semnala precipitații în cea mai mare parte a țării. Acestea vor fi mai ales sub formă de ploaie în Dobrogea și în zona de câmpie din Oltenia și Muntenia, predominant ninsori în Moldova, Banat și în dealurile subcarpatice din sud și doar ninsori în restul teritoriului, conform specialiștilor meteo.

Mai ales în sudul Banatului, în nordul Olteniei și în nord-vestul Munteniei, precum și în zona montană aferentă acestor regiuni vor fi cantități de apă de 10…15 l/mp și pe arii restrânse de peste 25…30 l/mp. Se va depune strat de zăpadă, cu grosimi în general de 20…25 cm, în Munții Banatului și în Carpații Meridionali, de 10…15 cm, local în Banat, nordul Olteniei și nord-vestul Munteniei, în Transilvania și în restul zonei de munte și de până la 1…5 cm în Moldova și sudul Crișanei.

În Capitală, valorile termice vor scădea ușor față de ziua precedentă. Cerul va fi mai mult noros și va ploua dimineața și din nou spre seară și noaptea. Vor fi condiții de polei. Vântul va sufla slab și moderat. Temperatura maximă va fi de 6…7 grade, iar cea minimă se va situa în jurul valorii de 0 grade.