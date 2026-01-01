Imagini rare cu armamentul Rusiei. Noua racheta nucleară a lui Putin, transportată către Belarus

Sistemul de rachete Oreshnik, capabil să lovească Londra „în doar câteva minute”, a fost fotografiat pentru prima oară în timp ce se deplasa spre teritoriul Belarusului, relatează Mirror.

Complexul de rachete rusesc Oreshnik, prezentat de Moscova drept „de neoprit” și cu „potențial nuclear”, a fost mutat pe teritoriul Belarusului. Autoritățile ruse au însoțit această misiune cu declarații provocatoare, susținând că sistemul ar putea lovi capitale occidentale precum Londra în doar câteva minute.

Ministerul Apărării de la Minsk a confirmat oficial operațiunea, explicând că „așa arată procedura de punere în funcțiune a sistemului mobil de rachete terestre Oreshnik” și că unitățile respective au început patrularea de luptă în zone stabilite din Belarus.

Potrivit informațiilor făcute publice, sistemul rămâne sub controlul direct al președintelui rus Vladimir Putin și ar avea o rază de acțiune de până la 5.000 de kilometri. Oreshnik poate transporta atât focoase convenționale, cât și încărcături speciale, iar lansarea rachetelor este posibilă din orice punct al traseului de patrulare, ceea ce îi sporește mobilitatea și imprevizibilitatea.

Expertul Andrei Bogodel, afiliat Academiei Militare din Belarus, susține că racheta Oreshnik nu este destinată unor acțiuni ofensive împotriva statelor occidentale. El a subliniat că nu se pune problema unor atacuri asupra unor țări precum Marea Britanie sau Germania, explicând că strategia Moscovei și a Minskului este una „de descurajare”.

🇷🇺🇧🇾Moscow is likely deploying new hypersonic ballistic missiles capable of carrying nuclear warheads to a former airbase in eastern Belarus. This development could strengthen Russia's ability to deliver missiles across Europe, two American researchers told the… pic.twitter.com/O6ExoCyhxE — Aviator Anil Chopra (@Chopsyturvey)

În opinia sa, cele două state își transmit mesajul de forță ca mijloc de apărare, pentru a-și proteja pacea și pentru a descuraja orice intervenție externă. „Este o modalitate prin care spunem clar că e mai bine să nu se amestece nimeni”, a declarat Andrei Bogodel.

Racheta Oreshnik a fost desfășurată pe teritoriul Belarusului pe 19 decembrie, în apropierea granițelor Uniunii Europene și ale NATO. Sistemul balistic cu rază medie de acțiune ar putea atinge toate capitalele europene, inclusiv Londra, potrivit unor surse din Rusia. Desfășurarea acestuia este interpretată ca un semnal strategic într-un context regional tot mai tensionat.

Lukașenko, în vârstă de 71 de ani, a afirmat că noua rachetă Oreshnik „îl va face puternic”, deși controlul efectiv asupra acestei arme rămâne în mâinile Rusiei.

Potrivit declarațiilor Kremlinului, racheta Oreshnik folosește focoase convenționale care generează temperaturi de până la 4.000 de grade Celsius, apropiate de temperatura suprafeței Soarelui, dar este proiectată să poată fi echipată și cu o capacitate nucleară.

Surse din Moscova susțin că o lansare a rachetei Oreshnik din Belarus ar putea ajunge la Londra în doar opt minute, semnificativ mai rapid decât lansările anterioare din poligonul Kapustin Yar, din sudul Rusiei.

Președintele rus Vladimir Putin a utilizat arma „revoluționară” o singură dată, într-un test din noiembrie 2024 asupra orașului ucrainean Dnipro, fără a activa ogiva nucleară, într-o demonstrație menită să transmită un semnal de intimidare atât Kievului, cât și Occidentului. Lukașenko a comentat atunci: „Cei puternici au fost întotdeauna respectați peste tot. De aceea trebuie să fim puternici”.