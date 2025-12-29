Preşedintele Vladimir Putin a ordonat armatei ruse să continue campania de cucerire a regiunii Zaporojie, în sudul Ucrainei, și să urmărească „eliberarea Novorossiei”, după ce un comandant rus a anunțat că forțele Moscovei se află la doar 15 kilometri de cel mai mare oraș al regiunii. Șeful Statului Major, Valeri Gherasimov, i-a raportat că ofensiva rusă se desfășoară pe aproape întreaga linie de contact, potrivit Reuters și TASS.

Ordinul a fost dat la o zi după ce Putin a discutat cu președintele american Donald Trump despre posibilitatea unui acord de pace în Ucraina. Declarațiile sale au fost făcute în timpul unei reuniuni la Kremlin cu înalți comandanți militari și cu ministrul Apărării, Andrei Belousov, și au fost transmise în direct la televiziune.

Generalul colonel Mihail Teplinski, comandantul grupului militar rus Dniepr, i-a raportat lui Putin că forțele ruse se apropie de orașul Zaporojie, care avea înainte de război o populație de peste 700.000 de locuitori.

Regiunea Zaporojie, din care Moscova controlează aproximativ 75%, este una dintre cele patru provincii ucrainene pe care Putin le-a revendicat în 2022 ca parte a Rusiei, o mișcare condamnată de Kiev și de majoritatea țărilor occidentale drept o anexare ilegală de teritorii.

Unitățile ruse de pe linia frontului se află la aproximativ 15 kilometri de periferia sudică a orașului Zaporojie, a declarat generalul Mihail Teplinski comandantului grupului militar Dniepr, citat de surse oficiale ruse.

„Înțelegem și știm că inamicul care se află chiar în fața voastră își pregătește apărarea de mulți ani și știm cât de dificilă este situația acolo. Cu toate acestea, reușiți să vă îndepliniți sarcinile”, a arătat Vladimir Putin.

Președintele rus a adăugat că așteaptă mai mult de la forțe.

„În viitorul apropiat, este necesar să continuăm ofensiva, împreună cu grupul din est, pentru a elibera Zaporojie”, a spus Putin.

Șeful Statului Major General al Rusiei, Valeri Gherasimov, raportase anterior că forțele Moscovei avansează de-a lungul aproape întregii linii de front, în timp ce forțele ucrainene se concentrează pe apărare și încearcă să contraatace. Gherasimov a precizat că trupele ruse au capturat în 2025 o suprafață de 6.640 de kilometri pătrați din teritoriul ucrainean, inclusiv 334 de sate, și că avansurile teritoriale înregistrate în decembrie au fost cele mai rapide din acest an.

„Trupele grupării unite duc o ofensivă practic pe toată linia frontului. Unitățile și detașamentele militare, învingând inamicul, avansează cu succes în adâncul apărării sale”, a declarat Gherasimov în raportul către Putin, precizând că informațiile nu au putut fi verificate independent de Reuters.

TASS relatează că Putin a dat instrucțiuni să se continue îndeplinirea sarcinilor „operațiunii speciale” în conformitate cu planurile și proiectele Statului Major General, ceea ce sugerează că președintele rus nu ia în calcul niciun armistițiu sau acord de pace cu Ucraina, în ciuda eforturilor de mediere ale președintelui american Donald Trump.

Potrivit agenției ruse, Putin a cerut ca în 2026 să se continue „lucrările de extindere a zonei de securitate” de-a lungul frontierei dintre Rusia și Ucraina și a subliniat că încercările inamicului de a opri armata rusă în Kupiansk trebuie contracarate.

Liderul de la Kremlin a reiterat că grupările „Vostok” și „Dnipro” trebuie să continue ofensiva pentru eliberarea orașului Zaporojie, iar forțele armate ruse să îndeplinească etapizat și „conform planului” sarcinile de „eliberare” a Donbasului și Novorossiei, termenul imperialist care include teritoriul ucrainean din sud-est, până la Gurile Dunării, incluzând Odesa.