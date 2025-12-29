Kremlinul anunță o nouă convorbire Putin–Trump și reia condițiile impuse Ucrainei pentru Donbas

Kremlinul a anunțat luni că o nouă convorbire telefonică între președintele Federației Ruse, Vladimir Putin, și președintele Statelor Unite, Donald Trump, va avea loc „foarte curând”.

Informația a fost confirmată de purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, într-un context diplomatic marcat de intensificarea contactelor la nivel înalt și de evoluțiile de pe frontul din Ucraina.

Anunțul vine la o zi după ce Putin și Trump au avut deja o discuție telefonică, duminică, înainte ca liderul american să se întâlnească la Miami cu președintele ucrainean Volodimir Zelenski. Ulterior acelei convorbiri, Donald Trump declarase public că intenționează să revină asupra subiectului Ucrainei într-un nou dialog cu liderul de la Kremlin.

În cadrul briefingului de presă, Dmitri Peskov a clarificat că, în acest moment, nu există planuri pentru o convorbire telefonică între Vladimir Putin și Volodimir Zelenski. Oficialul rus a subliniat că poziția Moscovei rămâne neschimbată în ceea ce privește condițiile considerate necesare pentru orice progres politic sau diplomatic în conflictul din Ucraina.

Potrivit purtătorului de cuvânt al Kremlinului, una dintre cerințele centrale ale Federației Ruse este retragerea completă a trupelor ucrainene din regiunile Donețk și Luhansk, care formează împreună zona cunoscută sub numele de Donbas. Această solicitare a fost reafirmată public, în pofida opoziției constante exprimate de Kiev și de aliații săi occidentali.

Poziția Moscovei privind Donbasul este una constantă de la începutul fazei extinse a conflictului. Kremlinul susține că retragerea forțelor ucrainene din teritoriile încă aflate sub controlul Kievului în Donețk și Luhansk reprezintă o condiție prealabilă pentru orice discuție substanțială despre încetarea focului sau negocieri de pace.

Dmitri Peskov a reafirmat această cerință, fără a oferi detalii suplimentare despre eventuale concesii sau pași intermediari. Declarația survine într-un moment în care eforturile diplomatice internaționale sunt intens monitorizate, iar rolul Statelor Unite este considerat esențial în arhitectura de securitate a regiunii.

Discuțiile dintre liderul rus și cel american au avut loc înainte și după întâlnirea dintre Donald Trump și Volodimir Zelenski, desfășurată la Miami. Această succesiune de contacte indică o posibilă tentativă a Washingtonului de a evalua pozițiile ambelor părți, într-un context geopolitic extrem de tensionat.

Donald Trump a declarat anterior că intenționează să joace un rol activ în gestionarea conflictului din Ucraina, iar convorbirile sale cu Vladimir Putin sunt atent analizate atât de aliații NATO, cât și de autoritățile de la Kiev. Deocamdată, nu au fost făcute publice detalii concrete despre conținutul discuțiilor sau despre eventuale propuneri formulate de partea americană.

Potrivit estimărilor rusești citate de Reuters, Federația Rusă controlează în prezent aproximativ o cincime din teritoriul Ucrainei. Această suprafață include Peninsula Crimeea, anexată de Rusia în 2014, aproximativ 90% din regiunea Donbas, precum și circa 75% din regiunile Zaporojie și Herson.

De asemenea, Moscova afirmă că deține mici porțiuni din regiunile Harkov, Sumî, Mîkolaiv și Dnipropetrovsk. Aceste date sunt contestate de autoritățile ucrainene și de o parte a comunității internaționale, care subliniază caracterul ilegal al ocupației și anexărilor realizate de Rusia.

Reafirmarea cerințelor teritoriale ale Moscovei indică menținerea unei linii dure în negocieri și sugerează că orice dialog viitor va fi extrem de dificil. Kievul a respins în mod repetat ideea retragerii trupelor din teritoriile pe care le consideră parte integrantă a statului ucrainean, iar această divergență fundamentală continuă să blocheze perspectivele unui acord.

Convorbirile dintre Vladimir Putin și Donald Trump sunt privite ca un canal de comunicare important, dar insuficient pentru a depăși diferențele majore de poziție. Comunitatea internațională urmărește cu atenție evoluțiile, în special în condițiile în care conflictul intră într-o fază prelungită, cu implicații economice, militare și politice la nivel global.