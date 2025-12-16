International

Kremlinul a clarificat data ultimei convorbiri telefonice dintre Trump și Putin

Comentează știrea
Kremlinul a clarificat data ultimei convorbiri telefonice dintre Trump și PutinSursă foto: X.com
Din cuprinsul articolului

Kremlinul a precizat marți că ultima convorbire telefonică directă între președinții Vladimir Putin și Donald Trump a avut loc pe 16 octombrie, contrazicând declarațiile recente ale Casei Albe potrivit cărora discuția ar fi avut loc „recent”, potrivit publicației TASS.

Kremlinul precizează data ultimei convorbiri Putin-Trump

Marți, jurnaliștii l-au întrebat pe Dmitri Peskov, purtătorul de cuvânt al Kremlinului, când au vorbit ultima dată la telefon președinții Vladimir Putin și Donald Trump. Întrebarea a venit după declarația lui Trump, făcută cu o zi înainte, potrivit căreia cei doi preșesinti ar fi discutat „recent”.

Peskov a făcut trimitere la comunicatul emis de Președinția rusă pe 16 octombrie, confirmând astfel că ultima convorbire directă dintre cei doi lideri a avut loc la acea dată. Informația contrazice implicit afirmația Casei Albe despre un dialog recent între cei doi.

Peskov a vorbit despre ultima convorbire telefonică dintre Putin și Trump

Dmitri Peskov a declarat că ultima convorbire telefonică dintre președinții Rusiei și SUA a avut loc „relativ recent” vorbind despre data comunicatului oficial care arată ultima convorbire. El a precizat că, după acea discuție, nu au mai avut loc alte convorbiri directe între cei doi lideri.

Călin Georgescu, mesaj cu accente istorice după controlul judiciar: Acest blestem se va rupe. A sosit ceasul
Călin Georgescu, mesaj cu accente istorice după controlul judiciar: Acest blestem se va rupe. A sosit ceasul
Nicușor Dan, despre planul de pace al Rusiei pentru Ucraina: Sunt pesimist
Nicușor Dan, despre planul de pace al Rusiei pentru Ucraina: Sunt pesimist
Vladimir Putin

Sursă foto: X.com

Potrivit TASS, ultimul comunicat publicat pe site-ul Kremlinului despre dialogul dintre Vladimir Putin și Donald Trump este datat 16 octombrie.

Donald Trump a discutat cu recent cu liderii europeni și Volodimir Zelenski

Conform informațiilor publicate pe site-ul oficial al Kremlinului, ultima convorbire telefonică dintre președinții Donald Trump și Vladimir Putin a avut loc pe 16 octombrie. Anterior, Trump  le declarase jurnaliștilor că a vorbit „recent” cu liderul rus, confirmând scurt întrebarea acestora.

Pe 15 decembrie, președintele american Donald Trump a purtat o convorbire telefonică cu lideri europeni și cu președintele ucrainean Volodimir Zelenski, ca urmare a discuțiilor purtate la Berlin. Aceasta a avut loc în contextul negocierilor de pace mediate de Statele Unite.

Ne puteți urmări și pe Google News

Stiri calde

14:45 - Modificările aduse Legii Sportului, atacate la CCR de Nicușor Dan
14:34 - Kremlinul a clarificat data ultimei convorbiri telefonice dintre Trump și Putin
14:26 - Profitabilitate sub presiune! Pariul Generali România într-o economie imprevizibilă
14:16 - Kelemen Hunor, despre tensiunile din Coaliție după votul PSD: A fost o greșeală. Nu se rupe Coaliția
14:07 - Problemele se țin scai de familia Clejanilor. Sunt în doliu înainte de sărbători
13:56 - Noi tensiuni între Ilie Bolojan și PSD. Votul din Senat, scânteia care inflamează coaliția

HAI România!

Adevărul despre Recorder și Rețeaua Soros din Justiție
Adevărul despre Recorder și Rețeaua Soros din Justiție
Păruială în Justiție. Hai LIVE cu Turcescu
Păruială în Justiție. Hai LIVE cu Turcescu
S-a sfârșit prietenia transatlantică? Cum rescrie Trump rolul Americii în lume
S-a sfârșit prietenia transatlantică? Cum rescrie Trump rolul Americii în lume

Proiecte speciale