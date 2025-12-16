Kremlinul a clarificat data ultimei convorbiri telefonice dintre Trump și Putin

Kremlinul a precizat marți că ultima convorbire telefonică directă între președinții Vladimir Putin și Donald Trump a avut loc pe 16 octombrie, contrazicând declarațiile recente ale Casei Albe potrivit cărora discuția ar fi avut loc „recent”, potrivit publicației TASS.

Marți, jurnaliștii l-au întrebat pe Dmitri Peskov, purtătorul de cuvânt al Kremlinului, când au vorbit ultima dată la telefon președinții Vladimir Putin și Donald Trump. Întrebarea a venit după declarația lui Trump, făcută cu o zi înainte, potrivit căreia cei doi preșesinti ar fi discutat „recent”.

Peskov a făcut trimitere la comunicatul emis de Președinția rusă pe 16 octombrie, confirmând astfel că ultima convorbire directă dintre cei doi lideri a avut loc la acea dată. Informația contrazice implicit afirmația Casei Albe despre un dialog recent între cei doi.

Dmitri Peskov a declarat că ultima convorbire telefonică dintre președinții Rusiei și SUA a avut loc „relativ recent” vorbind despre data comunicatului oficial care arată ultima convorbire. El a precizat că, după acea discuție, nu au mai avut loc alte convorbiri directe între cei doi lideri.

Potrivit TASS, ultimul comunicat publicat pe site-ul Kremlinului despre dialogul dintre Vladimir Putin și Donald Trump este datat 16 octombrie.

Conform informațiilor publicate pe site-ul oficial al Kremlinului, ultima convorbire telefonică dintre președinții Donald Trump și Vladimir Putin a avut loc pe 16 octombrie. Anterior, Trump le declarase jurnaliștilor că a vorbit „recent” cu liderul rus, confirmând scurt întrebarea acestora.

Pe 15 decembrie, președintele american Donald Trump a purtat o convorbire telefonică cu lideri europeni și cu președintele ucrainean Volodimir Zelenski, ca urmare a discuțiilor purtate la Berlin. Aceasta a avut loc în contextul negocierilor de pace mediate de Statele Unite.