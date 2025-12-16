Politica

Nicușor Dan, despre planul de pace al Rusiei pentru Ucraina: Sunt pesimist

Nicușor Dan, despre planul de pace al Rusiei pentru Ucraina: Sunt pesimist
Președintele Nicușor Dan a declarat marți, la Helsinki, că este pesimist cu privire la șansele unei păci imediate între Rusia și Ucraina, afirmând importanța sprijinului european pentru Ucraina în negocierile pe care le poartă.

Nicușor Dan despre sprijinul european pentru flancul estic și negocierile Ucrainei

Președintele Nicușor Dan a declarat că sprijinul oferit Ucrainei include posibilități financiare pentru continuarea războiului și garanții de securitate pentru perioada imediat după conflict.

„Există atât în cadrul NATO cât mai ales al UE mai multe programe pentru flancul estic și scopul acestei întâlniri este de operaționaliza între țările din flancul estic aceste programe și în special programul european dedicat flancului estic”, a declarat președintele”

El a adăugat că este pesimist în privința intenției Rusiei de a încheia pacea în perioada imediat următoare și a fost întrebat despre eventuale planuri ale României și aliaților de pe flancul estic pentru scenariul în care armata rusă ar ajunge la gurile Dunării.

Kremlinul a clarificat data ultimei convorbiri telefonice dintre Trump și Putin
Călin Georgescu, mesaj cu accente istorice după controlul judiciar: Acest blestem se va rupe. A sosit ceasul

Sprijinul pentru Ucraina și perspectivele negocierilor

Nicușor Dan a explicat că sprijinul oferit Ucrainei include resurse financiare pentru continuarea conflictului și garanții de securitate pentru perioada imediat următoare.

NATO

Sursa foto: Arhiva EVZ

Președintele a precizat că este rezervat în privința șanselor unei păci imediate în Ucraina. Întrebat despre planurile României și ale aliaților de pe flancul estic în cazul unei eventuale extinderi a conflictului către gurile Dunării, acesta a precizat că România nu trebuie să pornească de la această premisă, dar cîn calitate de membru NATO și corespondent există planuri aprobate de CSAT care acoperă toate scenariile posibile.

Agenda summitului statelor UE de pe flancul estic

Marți, 16 decembrie, președintele Nicușor Dan va vizita centrul de cercetare VTT Technical Research Centre of Finland, urmând ca de la ora 11.00 să participe la Summitul statelor UE de pe flancul estic. Reuniunea aduce la aceeași masă liderii Suediei, Poloniei, Estoniei, Letoniei, Lituaniei, României, Germaniei și Bulgariei.

Potrivit programului oficial, summitul include o sesiune de lucru privind sprijinul UE pentru flancul estic, un dejun de lucru dedicat mediului de securitate din regiune, o sesiune privind securizarea flancului estic și o conferință de presă comună a liderilor participanți.

Adevărul despre Recorder și Rețeaua Soros din Justiție
Păruială în Justiție. Hai LIVE cu Turcescu
S-a sfârșit prietenia transatlantică? Cum rescrie Trump rolul Americii în lume

