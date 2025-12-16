UE, noi sancțiuni pentru flota fantomă a Rusiei. Sunt vizați oameni de afaceri asociați cu giganții energetici de stat

Uniunea Europeană a decis luni să extindă regimul de sancțiuni împotriva rețelelor care susțin exporturile de petrol ale Rusiei, vizând cinci oameni de afaceri asociați cu giganții energetici de stat Lukoil și Rosneft, precum și mai multe companii suspectate că ajută Moscova să ocolească restricțiile occidentale prin utilizarea așa-numitei flote fantomă.

Încasările obținute din exporturile de petrol rămân un element central al economiei ruse, oferindu-i președintelui Vladimir Putin resursele necesare pentru a finanța războiul din Ucraina. Aceste venituri permit continuarea efortului militar fără a provoca o creștere accentuată a inflației pentru populația de rând și fără a declanșa o prăbușire a monedei naționale.

Statele membre ale Uniunii, în special Franța, au anunțat că vor intensifica acțiunile împotriva flotei din umbră, acuzată de încălcarea sancțiunilor impuse petrolului rusesc. Potrivit estimărilor experților, această flotă ar cuprinde peste 400 de nave. În același timp, sunt avute în vedere acorduri cu statele sub al căror pavilion navighează aceste vase, pentru a facilita îmbarcarea și verificările, relatează AP.

Reprezentanții sediului UE au transmis că oamenii de afaceri vizați „controlează nave care transportă țiței sau produse petroliere, originare din Rusia sau exportate din Rusia, ascunzând originea reală a petrolului și practicând în același timp practici maritime neregulamentare și de mare risc”.

Cele patru firme de transport maritim incluse pe listă au sediile în Emiratele Arabe Unite, Vietnam și Rusia. Conform unui comunicat oficial, acestea dețin sau administrează petroliere aparținând flotei din umbră, deja sancționate, care transportă petrol „folosind în același timp practici de transport maritim neregulamentare și cu risc ridicat”.

Pachetul de sancțiuni a fost agreat în cadrul reuniunii miniștrilor de externe ai Uniunii Europene, formată din 27 de state, desfășurată la Bruxelles. Măsurile prevăd, în principal, înghețarea activelor și impunerea de interdicții de călătorie pentru persoanele și entitățile vizate.

Decizia UE vine într-un context de presiune crescută asupra flotei din umbră. Luna trecută, Ucraina a utilizat drone navale Sea Baby, fabricate pe plan intern, pentru a ataca încă două petroliere rusești în Marea Neagră, ambele aflate sub sancțiuni internaționale.

Separat, Uniunea Europeană a impus sancțiuni unor membri ai agenției de informații militare ruse, GRU, precum și unui grup de hackeri cunoscut sub numele de Cadet Blizzard, acuzați de atacuri cibernetice îndreptate împotriva Ucrainei, a UE și a aliaților NATO. Totodată, pe lista sancțiunilor au fost adăugați mai mulți analiști de politică externă și influenceri, acuzați că promovează propaganda pro-rusă sau teorii conspiraționiste.