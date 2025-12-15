Cenzura Kremlinului, în acțiune. Faimoasa trupă Pussy Riot scoasă în afara legii

Tribunalul districtual Tverskoy din Moscova a desemnat luni grupul feminist de protest Pussy Riot drept organizație extremistă, interzicând practic activitățile acestuia pe teritoriul Rusiei și expunând orice persoană asociată riscului de urmărire penală, potrivit publicației The Moskow Times.

Fondată în Moscova în 2011, Pussy Riot s-a făcut cunoscută prin performanțe provocatoare și proteste împotriva Kremlinului, cenzurii statale și încălcărilor drepturilor omului.

Grupul a atras atenția internațională în 2012, după ce a organizat un protest spontan în Catedrala Hristos Mântuitorul din Moscova, criticând președintele Vladimir Putin și Biserica Ortodoxă Rusă.

Alexander Sofeev, activist al grupului, a declarat pentru The Moscow Times:

„Era doar o chestiune de timp — mai devreme sau mai târziu trebuia să se întâmple oricum.”

El a adăugat:

„Teroriștii ne-au etichetat drept extremiști. Nu pot spune că sunt deosebit de supărat de o decizie venită din partea unor astfel de oameni.

Pentru mine, acestea sunt instituții complet ilegitime care nu-mi reprezintă interesele în niciun fel. În ceea ce privește activitățile noastre, toți participanții se află acum, din fericire, în afara Rusiei, deci nu cred că vor exista schimbări majore.”

Nadia Tolokonnikova, cofondatoare a grupului, a declarat pentru publicația The Insider că decizia tribunalului are scopul de a „șterge Pussy Riot din mintea poporului rus”:

„O balaclava sub pernă, melodia noastră pe calculator sau chiar un «like» pe postarea noastră [pe rețelele sociale] pot duce la închisoare… Pussy Riot a devenit practic numele care nu poate fi rostit în Rusia.”

Trei membri ai Pussy Riot, inclusiv Tolokonnikova, au fost condamnați la închisoare pentru protestul din 2012 din Catedrala Hristos Mântuitorul și eliberați în decembrie 2013, în urma unei amnistii generale. (The Insider)

După invazia pe scară largă a Rusiei în 2022 în Ucraina, mai mulți activiști Pussy Riot au părăsit țara și au fost incluși pe lista celor urmăriți de autoritățile ruse.

Majoritatea membrilor grupului se află acum în Tbilisi, Georgia, și continuă activitatea în afara Rusiei.

În ultimii ani, tribunalele rusești au desemnat mai multe entități ca „extremiste”, printre care și compania Meta, organizații LGBT inexistente și mișcări precum „Mișcarea separatistă anti-rusă”.