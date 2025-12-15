International

Avertisment pentru moldovenii din Rusia: Nu semnați niciun document cu caracter militar

Avertisment pentru moldovenii din Rusia: Nu semnați niciun document cu caracter militarFSB Rusia. Sursa foto: Radio Moldova
Autoritățile de la Chișinău au transmis luni un avertisment pentru cetățenii Republicii Moldova care se află pe teritoriul Federației Ruse. Ministerul Afacerilor Externe recomandă ferm ca aceștia să nu semneze documente cu caracter militar și să solicite de urgență sprijin consular dacă sunt supuși unor presiuni din partea autorităților ruse.

Avertizarea vine pe fondul unor schimbări recente în legislația Federației Ruse, modificări care pot avea consecințe directe asupra străinilor ce doresc să obțină permis de ședere sau cetățenie rusă.

Avertisment pentru moldovenii din Rusia: Nu semnați niciun document cu caracter militar

Potrivit Ministerului Afacerilor Externe de la Chișinău, noile riscuri sunt generate de un decret semnat la Moscova.

„Conform unui decret prezidențial, semnat la Moscova (nr. 821 din 5 noiembrie 2025), anumite categorii de străini care solicită permis de ședere sau cetățenie rusă ar putea fi obligate să semneze un contract de serviciu militar sau să prezinte o adeverință care să ateste inaptitudinea pentru armată. Deși autoritățile ruse vorbesc despre „condiții speciale” pentru moldoveni, aplicarea acestora nu este clară. În practică, există riscul ca persoanele să fie presate să accepte obligații militare”, transmit reprezentanții ministerului.

Ministerul Afacerilor Externe al Republicii Moldova

Ministerul Afacerilor Externe al Republicii Moldova. Sursă foto: Facebook

Recomandările MAE pentru moldovenii aflați în Rusia

În acest context, autoritățile moldovene le cer cetățenilor să adopte o atitudine prudentă. Aceștia sunt sfătuiți să nu semneze niciun document cu caracter militar fără o consultare juridică prealabilă și să ceară imediat ajutor consular dacă se confruntă cu presiuni sau solicitări neclare.

Totodată, cetățenii Republicii Moldova sunt îndemnați să contacteze misiunea diplomatică a statului moldovean la Moscova pentru informații suplimentare și sprijin.

Contextul mobilizării din Rusia

Situația este amplificată de contextul mai larg al mobilizării din Federația Rusă. Potrivit BBC, trecerea la serviciul militar pe bază de contract, resetarea sistemului de recrutare, dispariția protestelor și imposibilitatea eliberării din serviciul militar sunt efecte directe ale celor trei ani de mobilizare.

La 22 septembrie 2022, bărbații din Rusia au început să primească citații și să fie trimiși la birourile de recrutare. Cu o zi înainte, pe 21 septembrie, Vladimir Putin a semnat decretul privind „mobilizarea parțială”. De atunci, peste 300.000 de cetățeni ruși nu s-au mai întors acasă de pe front, iar cel puțin 15.000 dintre aceștia au murit. Conform aceleiași surse, situația celor mobilizați continuă să se degradeze de la un an la altul.

Autoritățile de la Chișinău subliniază că, în acest context tensionat, prudența și apelarea rapidă la canalele diplomatice sunt esențiale pentru protejarea cetățenilor moldoveni aflați în Federația Rusă.

