Alertă cu bombă în trenul de pe ruta Bucureşti - Kiev

Republica Moldova. Trenul „Prietenia” de pe ruta Bucureşti-Kiev a fost oprit sâmbătă, 13 decembrie, pentru verificări în urma unei alerte cu bombă. Trenul tocmai tranzitase teritoriul Republicii Moldova şi urma să intre pe teritoriul Ucrainei.

Anunţul a fost făcut de Poliția de Frontieră a Republicii Moldova prin intermediul unui comunicat.

Imediat după recepționarea informației au fost alertate și mobilizate toate autoritățile competente. Specialiștii au intervenit la fața locului și desfășoară verificări conform procedurilor legale, în vederea asigurării siguranței pasagerilor, personalului feroviar și a infrastructurii.

Poliţia de Frontieră anunţă că la data de 13 decembrie, la ora 12:57, a fost activat semnalul „Exploziv BRAVO” la Sectorul Poliției de Frontieră Otaci, în urma unei informații recepționate prin Centrul Regional de Coordonare Nord.

„Potrivit datelor preliminare, la ora 12:50, în Punctul de Trecere a Frontierei Vălcineț, însoțitorul de bord al garniturii de tren de peruta București – Kiev a fost informat de către serviciul de dispecerat al CFM, stația Vălcineț, despre o alertă transmisă anterior.

Conform acesteia, șeful de tren a fost notificat de Ukrzaliznytsia (Căile Ferate Ucrainene) că o persoană de gen masculin a apelat linia verde, comunicând despre o presupusă minare a trenului nr. 100, compus din 4 vagoane, care se afla la acel moment în PTF Vălcineț, la ieșire din Republica Moldova”, se arată în comunicatul Poliţiei de Frontieră.

Trenul direct care leagă Kievul de București a început să circule la 10 octombrie 2025, după o pauză de trei ani. Ruta a fost sistată din cauza războiului din Ucraina.

Trenul circulă pe o rută nouă, prin Iași și Chișinău, în locul celei tradiționale prin Suceava și Vadu Siret. Trenul, cu denumirea generică „Prietenia” face o staţiune la Chişinău pentru îmbarcarea şi debarcarea pasagerilor.

Relansarea rutei „Prietenia” a fost marcată de miniştrii de interne în cele trei state. În special de partea ucraineană. Ministrul ucrainean de Externe, Andrii Sybiha, a declarat că această rută de tren, cu numele simbolic „Prietenia”, „unește oameni care împărtășesc o viziune comună asupra unei Europe puternice, pașnice și unite”.