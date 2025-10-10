„Prietenia” dintre Kiev şi Bucureşti, care trece prin Chişinău. Trenul revine după o pauză de trei ani

Republica Moldova. Trenul direct care leagă Kievul de București a început să circule de vineri, 10 octombrie, după o pauză de trei ani.

Trenul va circula pe o rută nouă, prin Iași și Chișinău, în locul celei tradiționale prin Suceava și Vadu Siret. Trenul, cu denumirea generică „Prietenia”va face o staţiune la Chişinău pentru îmbarcarea şi debarcarea pasagerilor.

Ruta de tren Kiev – Bucureşti a fost relansată în urma unui atac masiv cu drone şi rachete ruseşti asupra Ucrainei.

Relansarea rutei „Prietenia” a fost marcată de miştrii de interne în cele trei state. În special de partea ucraineană. Ministrul ucrainean de Externe, Andrii Sybiha, a declarat că această rută de tren, cu numele simbolic „Prietenia”, „unește oameni care împărtășesc o viziune comună asupra unei Europe puternice, pașnice și unite”.

„Astăzi, în pofida unei alte nopți de atacuri masive ale Rusiei împotriva Ucrainei, împreună cu Oana Țoiu și Mihai Popșoi, marcăm un pas important în consolidarea parteneriatului special dintre Ucraina, România și Republica Moldova: trenul direct Kiev – București și-a început circulația”, a declarat oficialul ucrainean pe rețelele sale sociale.

Această conexiune este mai mult decât o simplă rută de transport. Este o manifestare clară a hotărârii noastre comune de a construi noi punți de prietenie și de a aduce popoarele noastre și mai aproape unele de altele”, a subliniat Andrii Sybiha.

El a menționat că traseul consolidează legăturile economice și mobilitatea în regiune, în cadrul cooperării dintre Ucraina, Republica Moldova și România, cunoscută drept Triunghiul Odesa.

De asemenea, ministrul și-a exprimat recunoștința față de partenerii regionali pentru cooperarea care contribuie la stabilitatea și dezvoltarea comună, dar și angajaților Căilor Ferate Ucrainene, care își desfășoară activitatea în condiții dificile de război.

Ruta „Prietenia” va fi deservită de două trenuri, IR 99/401 şi IR 402/100. Trenul internațional de pe ruta Kiev-Bucureşti, pornește din Kiev la ora 06:30, zilnic, și ajunge la Gara de Nord din Bucureşti a doua zi, la ora 06:47.

Din Bucureşti, de la Gara de Nord, trenul va pleca spre Kiev la ora 19:10 și ajunge la Kiev a doua zi, la ora 19:34. Prețul unei călătorii, în vagon de dormit, cu patru paturi în cabină, este de 73,4 euro.

În noua configurație, trenul iinclude patru vagoane ale companiei feroviare din Ucraina, atașate la garnitura Trenului „Prietenia” care operează pe ruta București – Chișinău. Această variantă ar urma să faciliteze conexiunea directă cu Kievul.

Trenul București–Kiev a mai circulat anterior, dar a fost suspendat în 2015. Serviciul a fost reintrodus temporar în 2016 sub numele „Bucovina”, folosind un singur vagon de dormit atașat la trenuri operate de companiile feroviare din România și Ucraina.

Circulația a fost sistată odată cu izbucnirea războiului în Ucraina, în februarie 2022.